به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در آستانه انتخابات 24 خردادماه، روز خلق حماسه بزرگ سیاسی، با صدور بیانیهای، از مردم همیشه در صحنه استان کرمانشاه برای حضور در صحنه دعوت بهعمل آورد.
این بیانیه می افزاید: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه از همه اقشار، گروهها و طوایف مختلف و وفادار به انقلاب اسلامی میخواهد تا با حضور گسترده، انقلابی و آگاهانه خود در انتخابات 24 خردادماه و انتخابات نامزد اصلح بار دیگر به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رای آری دهند.
این بیانیه ادامه میدهد: حضور پرشور و معنادار مردم در انتخابات 27 خردادماه مهر تاییدی بر آرمانهای والای انقلاب اسلامی و اندیشههای تابناک امام راحل است.
در پایان این بیانیه آمده است: شرکت تک تک افراد جامعه در انتخابات، علاوه براینکه یک حق طبیعی، قانونی، تکلیفی و اجتماعی است، یک وظیفه شرعی اسلامی و الهی نیز بوده که برعهده تمامی واجدین شرایط رای دادن است و هر یک رای ایرانی، یک سیلی محکم بر استکبار جهانی و مشتی بر دهان یاوهگویان است.
