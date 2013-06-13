‌به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه ضمن گرامیداشت اعیاد با عظمت شعبان العظم؛ سالروز میلاد با سعادت سید و سرور آزادگان و شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و روز پاسدار را تبریک عرض کرده و در عهدی مجدد با آرمان‌های امام (ره) شهدا و تجدید میثاق با رهبر حکیم فرزانه انقلاب اسلامی، امام خامنه‌ای(مدظله العالی) به نکات حائز اهمیت زیر اشاره می‌شود.

در ادامه این بیانیه آمده است: تشکیل سپاه و بسیج از معجزات قرآن ما بوده که با دست کفایت بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) شکل گرفت که در طول عمر پربرکت خود منشا خدمات بسیار ارزشمندی در دوران انقلاب، دفاع مقدس و پس از آن بوده و خواهد بود.

سپاه امام رضا(ع) در این بیانیه با بیان اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به عنوان یک نهاد بنیادین و منعطف در همه‌ محورهای اصلی نظام مقدس و البته براساس قانون به شمار می‌رود، همچنان که تاکنون در تمام مأموریت‌ها نقش خود را به خوبی و موفقیت ایفا کرده است،

این بیانیه تصریح کرده است: سپاه پاسداران در ادامه به نهادی کارآمد و سرافراز تبدیل شده است که مایه‌ی امید و آرزوی دوستان و مورد غضب کینه‌ورزان و دشمنان واقع شده است؛ کارنامه‌ای درخشان در عرصه‌های نظامی، عمرانی، امنیتی، اطلاعاتی صنعتی، علمی، فناوری، موشکی و سایبری که سپاه تاکنون اقتدار و کارآمدی خود را به طور کامل نشان داده است.

همچنین در این بیانیه آمده است: سپاه به عنوان بازوی قدرتمند ولایت فقیه در عرصه‌های مهم داخلی و خارجی همواره آماده فداکاری و جانفشانی بی‌دریغ بوده و خواهد بود و اجازه کوچکترین توطئه و تحرکی را به دشمنان نمی‌دهد و به یقین معتقد است که باید پشتیبانی ولی فقیه بود تا به مملکت آسیبی نرسد.

در ادامه این بیانیه ذکر شده که سپاه پاسداران با تمسک به سیره نبی معظم و اهل بیت(ع) و اعتقاد راسخ به راه امام و شهدا و تبعیت از ولی امر، نقش اساسی خود را که همانا حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی که ثمره مجاهدت علما و رزمندگان و ایثارگران و شهدای عزیز بی‌شماری از صدر اسلام تاکنون بوده است را تا پای جان سرلوحه کار خود دارد و به فرموده‌ی آن عزیز سفر کرده «نهاد مقدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ما به حق از بزرگترین سنگرهای دفاع از ارزش‌های الهی نظام ما بوده و خواهد بود» را جامه‌ عمل می‌پوشانند.

فلسفه‌ وجودی سپاه، دفاع از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن در برابر هر سه طیف، تهدیدات سخت، نیمه سخت، نرم و همچنین عمق بخشی داخلی و خارجی انقلاب اسلامی است که برای تحقق این رسالت الهی و خطیر با توکل بر خدا و در چارچوب تدابیر حکیمانه فرمانده معظم کل قوا در راستای سیاست‌های راهبردی خود با تلاش بی‌وقفه و خستگی ناپذیر پاسداران خدوم، متعهد و متخصص تحقق می‌یابد و حجم بالای اقدامات و عملکرد سپاه در سال‎های اخیر موید این نکته است.

در ادامه این بیانیه آمده است: حضور در تمام صحنه‌های ملی و انقلابی از سوی آحاد ملت شریف و سرافراز ایران همیشه مورد تاکید دلسوزان و به ویژه رهبر فرزانه‌ انقلاب بوده است و از جمله مهمترین سیاست‌های راهبردی و استراتژیک هر نظام، عرصه‌ی انتخابات است؛ انتخابات 24 خرداد ماه از سرنوشت‌سازترین عرصه‌های حضور و نماد حماسه سیاسی است.

انتخاباتی که در معرض دید و رصد دوستان و دشمنان انقلاب اسلامی قرار دارد و حضور حماسه ساز تمام اقشار از مرد و زن، پیر و جوان، ‌روستایی و شهری و بسیجیان دلاور، حماسه‌ سیاسی را به واقع و به فضل الهی، با انتخاب کاندیدای اصلح رقم می‌زند.