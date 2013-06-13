دستگیری 9 نفر از اخلالگران نظم عمومی در شرق استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین قاسملویی با اعلام این خبر گفت: در راستای تدابیر سردار سیروس فتحی فرمانده انتظامی شرق استان تهران طرح شناسایی و دستگیری اراذل و اوباش و افراد تحت تعقیب مراجع قضایی با حضور پنج اکیپ در شهرستان ورامین به اجرا درآمد.

وی افزود: در راستای اجرای این طرح گشتهای محسوس و نامحسوس پلیس با حضور در اماکن عمومی با هنجار شکنان و خصوصاً اراذل و اوباش برخورد قاطع و قانونی به عمل آورده و 9 نفر را دستگیر کردند.

این مقام انتظامی در خصوص اتهامات افراد دستگیر شده، بیان داشت: متهمان از افراد شرور و سابقه داری هستند كه با شرارتهای خود باعث ناامنی شده و نارضایتی شهروندان را فراهم كرده بودند.

قاسملویی در ادامه از شناسایی و احضار 15 نفر از افراد شرور به این پلیس خبر داد و ضمن هشدار به اراذل و اوباش و كسانی كه با اقدامات خود امنیت مردم را بر هم می زنند، اضافه كرد: پلیس با برخورد قاطع با برهم زنندگان نظم عمومی و امنیت اجتماعی، اجازه قدرت نمائی را به این گونه افراد نخواهد داد.

وی در پایان از مردم خواست در صورت برخورد با هرگونه ایجاد مزاحمت از سوی اراذل و اوباش و یا مشاهده مظاهر علنی فساد با مرکز فوریت های پلیسی 110 تماس بگیرند.