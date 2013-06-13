طرح "سپاس از علمداران حماسه" در قزوین اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت سالروز ولادت با سعادت حضرت ابوالفضل العباس(ع) و روز جانباز، در راستای عمل به رهنمودهای ارزشمند مقام معظم رهبری مبنی بر سپاسگزاری از جانبازان، همزمان با سراسر کشور طرح "سپاس از علمداران حماسه" در استان قزوین برگزار شد.
آیتالله باریکبین در دیدار از سه تن از جانبازان 70 درصد با اشاره به مقام والای جانبازان گفت: شهدا و جانبازان برای ياری اسلام و انقلاب به جبهههای نبرد شتافتند تا معنویت را حفظ کنند و ما نیز باید دنباله رو راه شهدا و ایثارگران باشیم.
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه شهر قزوین جانبازان را سرمایههای اصلی نظام خواند و تصریح کرد: جانبازان در دوران دفاع مقدس دشمن بعثی را ناکام گذاشتند و جامعه را نيز از نظر فکری متحول نموده و به سمت ارزشهای معنوی و الهی سوق دادند.
نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر تصریح کرد: امروز که دشمن تمام قدرت خود را برای سرکوبی اعتقادات و ارزشها مصروف داشته است، از تمامی ملت ایران میخواهم با حضور در پای صندوقهای رأی و انتخابی از روی بصیرت و آگاهی همچون گذشته حماسه ای دیگر بیافرینند.
نادر نصیری نیز در حاشیه این دیدارها جانبازان و ايثارگران را پشتوانه بزرگ جامعه و انقلاب اسلامی دانست و افزود: آنان اگر چه پايشان و یا دستشان را از دست دادهاند، اما ايستادهاند تا نام، ياد و فرهنگ شهيدان را زنده نگه داشته و همچنان علمداران اين انقلاب باشند.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین بیان کرد: به منظور سپاسگزاری از کسانی که اعضای بدن خود را در راه دین، استقلال، آزادی و امنیت کشور فدا کردند، برنامهای با عنوان طرح سپاس از علمداران حماسه در سراسر کشور برگزار میشود که در آن ائمه جمعه در منازل جانبازان حضور یافته و با آنان دیدار می کنند.
وی در پایان با تاکید بر مشارکت حداکثری مردم در انتخابات تصریح کرد: همه ما باید با حضور چشمگیر و گسترده به دشمنان و بدخواهان این نظام بفهمانیم که ملت بصیر و هوشیار ایران همچنان از آرمانها و ارزشهای اسلامی دفاع خواهد کرد.
در "طرح سپاس از علمداران حماسه" از 54 جانباز استان توسط 18 نفر از ائمه جمعه دیدار و دلجویی بعمل آمد.
قزوین- خبرگزاری مهر: در راستای گرامیداشت روز جانباز، همزمان با سراسر کشور برنامه دیدار از جانبازان هشت سال دفاع مقدس با عنوان "سپاس از علمداران حماسه" در استان قزوین اجرا شد.
به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت سالروز ولادت با سعادت حضرت ابوالفضل العباس(ع) و روز جانباز، در راستای عمل به رهنمودهای ارزشمند مقام معظم رهبری مبنی بر سپاسگزاری از جانبازان، همزمان با سراسر کشور طرح "سپاس از علمداران حماسه" در استان قزوین برگزار شد.
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