به گزارش خبرنگار مهر، هنرمندان نیز همواره به عنوان قلب جامعه و قشری که می‌توانند اثرگذاری عمیقی بر جامعه داشته باشند، حرف‌های بسیاری برای گفتن دارند. پرداختن به دغدغه‌های این قشر و توقعات آنها از رئیس جمهور آینده می‌تواند در شرایطی که چند روزی بیشتر به انتخابات ریاست جمهوری نمانده، راه‌گشای کسی باشد که قرار است 4 سال آینده سکان کشور را در دست گیرد.

گذشته از ارزش‌های هنری و ذاتی، تئاتر یکی از هنرهایی است که اگر در جایگاه خود قرار بگیرد، در فرهنگ‌سازی و انتقال مفاهیم و ارزش‌ها می‌تواند بسیار اثرگذار باشد. سینما نیز که هنر هفتم و کامل‌ترین هنر به محسوب می‌شود، ظرفیت‌های بالقوه فراوانی برای نقش‌آفرینی در عرصه فرهنگ دارد.

در استان قم در سال‌های گذشته اتفاقات خوبی در این دو عرصه رخ داده است اما همواره این هنرمندان گله‌های بسیاری از کمبود حمایت‌ها و بی‌توجهی مسئولان داشته‌اند که انتخابات خود بهانه‌ای برای بازگو کردن این گلایه‌هاست.

تئاتر قم مشکل بودجه دارد

رضا ابوذر، رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان قم است که از نزدیک با بسیاری از هنرمندان قمی در این عرصه ارتباط دارد.

وی مسائل مالی را بزرگ‌ترین مشکلات هنرمندان در عرصه هنرهای نمایشی می‌داند و در این زمینه می‌گوید: هنرمندان انتظار دارند که رئیس جمهور آینده نگاه ویژه‌ای به عرصه هنر داشته باشد و این عرصه را به حال خود رها نکند.

وی با تشریح مشکلات کنونی تئاتر در استان‌ها اظهار کرد: در حال حاضر هیچ قانونی وجود ندارد که دولت را موظف کند سالانه مبلغی را به حمایت از تئاتر اختصاص دهد. به همین خاطر با هر بحران بودجه‌ای که پیش می‌آید، کمک به این عرصه تقریباً متوقف می‌شود.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان قم معتقد است اگر رئیس جمهور آینده بودجه مشخصی برای تئاتر نظر نگرفته و این موضوع را به عنوان قانون در مجلس به تصویب نرساند، در سال‌های آینده نیز همین وضع خواهد بود و هیچ‌گاه هنرمندان این عرصه نمی‌توانند به حمایت قطعی دولت از خود امید داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته از طرف معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تنها 5 میلیون تومان به استان قم برای تئاتر اختصاص پیدا کرد، ابراز داشت: این مبلغ در مقایسه با نیازهای ما بسیار ناچیز است و اگر کمک‌های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از منابع دیگر به هنرهای نمایشی قم نبود، در سال 91 هیچ نمایشی در استان قم روی صحنه نمی‌رفت.

ابوذر با اشاره به اینکه بسیاری از مطالبات مالی انجمن نمایش استان قم از انجمن نمایش کشور در تهران 2 سال است که به تعویق افتاده، افزود: تمام اینها نشان می‌دهد حساسیت لازم در زمینه حمایت از هنرمند برای ارائه هنر خود و آفرینش و خلاقیت وجود ندارد و اگر کارهایی صورت می‌گیرد، تنها بر اساس انگیزه‌های شخصی است.

مشکلات سخت‌افزاری هنر در قم

کوروش زارعی دیگر هنرمند قمی است که مشکلات سخت‌افزاری را مهم‌ترین مشکلات هنرمندان در استان قم می‌داند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های هنرمندان استان قم در زمینه‌های مختلف هنری می‌گوید: وقتی بعد از گذشت 34 سال از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز در شهر قم یک فرهنگسرا وجود ندارد که انجمن‌های هنری در آن مستقر شده و به فعالیت بپردازند، از هنرمند چه توقعی می‌توان داشت؟

این بازیگر سینما و تلویزیون ضمن انتقاد از به تعویق افتادن افتتاح تالار مرکزی شهر قم اظهار کرد: مجموعه این کمبودها موجب شده که امروز جوانان هنرمند قمی که بسیار با استعداد نیز هستند، یا از کار کردن مأیوس شده و منزوی شده‌اند و یا به استان‌های دیگر مهاجرت کرده‌اند.

این کارگردان تئاتر با اشاره به اینکه بودجه‌های فرهنگی صرف مسائل دیگر می‌شود، اظهار کرد: بودجه برای فعالیت‌های فرهنگی و هنری وارد استان می‌شود اما بیش از 100 موسسه فرهنگی و هنری در قم وجود دارند که از این بودجه‌ها سهم خواهی کرده و در نهایت هنرمند بی‌بهره می‌ماند و هیچ گاه مشخص نمی‌شود این موسسه‌ها چه اقدامی در راستای ارتقای فرهنگ و هنر در استان انجام داده‌اند.

زارعی برخی کوتاه نظری‌ها در حوزه فرهنگ را مسبب پیدایش وضعیت فعلی می‌داند چرا که به گفته او مسئولان تصور می‌کنند فعالیت فرهنگی به تهیه و نصب بنر و پلاکارد منحصر می‌شود. وی با اشاره به اینکه جنگ امروز، جنگ قدرت رسانه‌ها و هنر است، افزود: رئیس جمهور آینده اگر بخواهد پیام انقلاب اسلامی را به جهان صادر کند، باید از هنرمند قمی که دغدغه دین و ارزش‌ها را دارد، بیش از گذشته حمایت کند.