جانبازان آيات و نشانه هاي انقلاب هستند/ لزوم ترویج فرهنگ ایثار در جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، اكبر نيكزاد بعد از ظهر پنجشنبه در دیدار با ایثارگران و تعدادی از جانبازان 70 درصد اردبیل بمناسبت سالروز ميلاد حضرت ابوالفضل العباس (ع) و روز جانباز اضافه کرد: حضرت ابوالفضل العباس (ع) بزرگ پرچمدار اسلام است، لذا جايگاه رفيع جانبازان بالاتر از آن است كه ما توصيف مي كنيم.

وي هدف از برگزاري اين مراسم را تجليل از جانبازان عنوان كرد و افزود: جانبازان سرمايه هاي انقلاب اسلامي هستند كه در همه ادوار و پس از آن نقش اساسي در ولايت پذيري و دفاع از كيان و ناموس جامعه اسلامي و هشت سال دفاع مقدس داشته اند.

استاندار اردبيل با بیان اينكه جانبازان با شجاعت و ايثارگري و فداكاري امتحان خود را داده و قبول شده اند، تصریح کرد: شهدا و جانبازان در هشت سال دفاع مقدس از جان خود گذشتند و از نوامیس، دين اسلام و انقلاب محافظت كردند.

وي جانبازان را شهداي زنده انقلاب و يادگاران هشت سال دفاع مقدس دانست و متذکر شد: بايد رشادت ها و ايثارگري هاي آنها به نسل امروز و آيندگان انتقال داده شود.

نيكزاد همچنین با بيان اينكه بايد در مقابله با تهاجم فرهنگي هوشيار و بيدار باشيم، عنوان كرد: هدف اصلي دشمنان، خانواده هاي شهدا و جانبازان است و بايد در اين راستا با بصيرت و هوشياري مواظب فرزندان و جوانان خود بود .

وی یادآور شد: جانبازان با دست خالي در مقابل دشمنان ايستادگي كرده اند و هم اکنون وظيفه ماست با تلاش و فعاليت شبانه روزي درصدد رفع مسايل و مشكلات اين قشر باشيم چرا كه فعاليت ما در مقايسه با رشادت هاي جانبازان بسيار ناچيز است .

رييس كارگروه ترويج فرهنگ ايثار و شهادت استان با تاکید بر اينكه بايد مقام و جايگاه جانبازان از سوي تمام آحاد جامعه حفظ شود و تكريم جانبازان فراموش نشود، افزود: فداكاري جانبازان در دفاع مقدس قابل جبران نيست و براي ارزش گذاري به رشادت شهدا و جانبازان نمي توان حد و اندازه اي تعيين كرد.

در اين مراسم با اهداي لوح و هدايايي از سوي استاندار اردبيل از جانبازان استان تجليل شد.