جوانان صبا امسال مدعی صعود به لیگ برتر کشور هستند

هادی گائینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز تمرینات این تیم بر اساس زمان بندی در نظر گرفته شده از سوی فدراسیون فوتبال برای شروع بازی های فصل جدید لیگ دسته اول جوانان کشور، تصریح کرد: در مسابقاتی که در اردیبهشت ماه به صعود مقتدرانه صبا به لیگ دسته اول انجامید، در تمام بازی ها برتر از حریفان بودیم و صعود حق تیم صبا بود.

وی در ادامه با اشاره به حضور بازیکنان جوان و مستعد در تیم فوتبال جوانان صبا، تصریح کرد: آنها همگی از آینده داران فوتبال قم هستند و بسیاری از آنها شایستگی بازی کردن در تیم ملی جوانان را دارند و با تعصبی که برای این موفقیت ارزنده از خود نشان دادند در لیگ دسته اول تیم موفقی بودیم چون آنها و تمام اعضای کادر فنی، مدیریت و بازیکنان تیم با یکدیگر همدل شده بودند.

گائینی اضافه کرد: بازیکنان تیم فوتبال صبای قم در این رقابت ها تمام تلاش خود را انجام دادند و با توجه به اینکه در تمام مراحل تیم برنده دیدارهای رفت و برگشت بودیم و تیم های بزرگی را از سر راه برداشتیم، حالا سومین تیم رده های پایه باشگاه صبا در جمع تیم های رده بالای کشور هستیم.

سرپرست تیم های پایه باشگاه صبای قم عنوان کرد: تدبیری که مسئولان باشگاه برای تشکیل یک کادر فنی قوی و منسجم با حضور مربیان جوان و خوش فکر فوتبال قم داشتند کمک بسیار بزرگی به تیم فوتبال صبای قم کرد تا به این توفیق بزرگ دست پیدا کنیم.

وی در ادامه در خصوص فصل آینده فوتبال دسته اول جوانان کشور اضافه کرد: دوستی و همدلی رمز موفقیت مجموعه صبا در لیگ قبل بود و با توجه به اینکه امسال نخستین فصلی است که صبا می خواهد در دسته اول بازی کند، برای ما کسب آمادگی لازم با شروع به موقع تمرینات بسیار مهم است.

گائینی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه صبای قم در رقابت‌های لیگ دسته اول جوانان فوتبال باشگاه‌های کشور هم موفق باشد تصریح کرد: اکنون باید به فکر تقویت تیم برای فصل آینده بود تا زحماتی که کشیده شده است، در لیگ آینده هم به بار بنشیند.

سرپرست تیم های پایه باشگاه صبای قم عنوان کرد: منتظر مشخص شدن بودجه باشگاه برای حمایت از تیم های پایه هستیم چون علاوه بر تیم جوانان که در دسته اول شرکت می کند، تیم امید نیز دسته اولی است و تیم نوجوانان صبا نیز در لیگ برتر حضور دارد و همگی نیاز به حمایت جدی دارند.