فرماندار و امام جمعه شهرستان قدس با جانبازان دیدار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر آذریفر فرماندار و حجت الاسلام ابوالقاسم میراحمدی امام جمعه شهرستان قدس در سالروز میلاد با سعادت حضرت عباس(ع) و روز جانباز به همراه عده ای از مسئولان شهرستان به دیدار سه تن از جانبازان گرانقدر به نام های زواره داغسر جانباز 70 درصد، احسان مصباحی جانباز 55 درصد و همسر شهید و جانباز سیده لایه حسینی جانباز 30 درصد رفتند و از آن ها تقدیر کردند.



این مسئولان با حضور در منازل جانبازان به گفتگو با آن ها پرداختند.



حجت الاسلام میراحمدی با تبرک روز جانباز و گرامیداشت مقام جانبازان شهرقدسی به تشریح و تبیین مقام والای حضرت ابوالفضل پرداخت.



آذریفر نیز در این دیدار با بزرگداشت مقام جانبازان، دقایقی راجع به مقام والای جانباز صحبت کرد.

وی از اهمیت و رشادت و دلاورمردیهای رزمندگان جمهوری اسلامی در هشت سال دفاع مقدس سخن گفت، همچنین به استمرار خط فکری جانبازان در طی 34 سال گذشته اشاره کرد و گفت: این مهم موجب استحکام و تامین زیرساخت های اعتقادی مبتنی بر ارزش های اسلامی شده است.



در این دیدار همچنین جانبازان از مسئولان خواستند ضمن مبنا قرار دادن وصایای شهدا و امام راحل و فرمایشات مقام معظم رهبری به عنوان چراغ راه، سبب توسعه و آبادانی شهر شوند و به فکر این باشند که باید پاسخگوی خون شهدا باشند.

این افراد همچنین اظهار کردند که میزان امکاناتی که در شهرستان قدس وجود دارد به هیچ عنوان پاسخگوی این میزان جمعیت نیست و از مسئولان انتظار دارند که با تمام توان خود این مشکلات را در جهت آسایش هرچه بیشتر مردم حل کنند.



در پایان با اهدای لوح تقدیر و هدایایی از جانبازان تقدیر شد.