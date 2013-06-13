طرح متادون درمانی در زندان خاش به اجرا درآمد

مهدی سرگزی در گفتگو با مهر اظهار داشت: با پیگیری های به عمل آمده و با همکاری واحد بهداشت اداره کل زندان های استان طرح متادون درمانی در این زندان به مرحله اجرا در آمد.

وی گفت: در حال حاضر تعدا 25 مددجو واجد شرایط در زندان خاش تحت درمان و اجرای این طرح قرار دارند.

سرگزی با بیان اینکه حفظ سلامت مددجویان در بازگشت به جامعه یکی از اولویت های این سازمان است افزود: در همین راستا طرح سنجش و غربالگری میزان فشار خون مددجویان بالای 30 سال نیز در این زندان به مرحله اجرا درآمده است.

وی گفت: تا کنون با همکاری کارشناسان مرکز بهداشت نسبت به برگزاری دوره های آموزشی علائم و روش های درمان بیماری هپاتیت A برای آشنایی مددجویان، کارکنان و سربازان وظیفه به طور جداگانه اقدام شده است.