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۲۳ خرداد ۱۳۹۲، ۱۶:۵۴

سرگزی:

طرح متادون درمانی در زندان خاش به اجرا درآمد

طرح متادون درمانی در زندان خاش به اجرا درآمد

زاهدان-خبرگزاری مهر: رئیس اداره زندان شهرستان خاش از اجرای طرح متادون درمانی برای مددجویان این شهرستان خبر داد.

مهدی سرگزی در گفتگو با مهر اظهار داشت: با پیگیری های به عمل آمده و با همکاری واحد بهداشت اداره کل زندان های استان طرح متادون درمانی در این زندان به مرحله اجرا در آمد.

وی گفت: در حال حاضر تعدا 25 مددجو واجد شرایط در زندان خاش تحت درمان و اجرای این طرح قرار دارند.

سرگزی با بیان اینکه حفظ سلامت مددجویان در بازگشت به جامعه یکی از اولویت های این سازمان است افزود: در همین راستا طرح سنجش و غربالگری میزان فشار خون مددجویان بالای 30 سال نیز در این زندان به مرحله اجرا درآمده است.

وی گفت: تا کنون با همکاری کارشناسان مرکز بهداشت نسبت به برگزاری دوره های آموزشی علائم و روش های درمان بیماری هپاتیتبرای آشنایی مددجویان، کارکنان و سربازان وظیفه به طور جداگانه اقدام شده است.

 

کد مطلب 2075451

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