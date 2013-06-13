به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام رحيم اهرمي اظهار داشت: گفتمان هاي ديني يکي از طرح هاي درخشان و موفق سازمان تبليغات اسلامي کشور است که توانسته براي اشاعه، ترويج فرهنگ اسلامي و دين مداري در ميان جوانان و نوجوانان نقش موثري را ايفا کند.
وي گفت: ايجاد فضاي مناسب و امن براي طرح پرسش هاي مخاطبان و تعميق مباني نظري، اعتقادي و ارزشي مخاطبان به واسطه زدودن شبهات به روش چهره به چهره، بسترسازي مناسب براي ايجاد تعامل ميان جوانان و نوجوانان و اساتيد، ايجاد بينش و توانايي تحليل در رويدادهاي فرهنگي براي مقابله با تهاجم فرهنگي از مهمترين اهداف برگزاري گفتمان هاي ديني است.
سرپرست اداره تبليغات اسلامي كنگان در ادامه گفت: اين اداره در راستاي نقش تبليغي و رسالت سازماني و فرهنگي خود در سه ماهه اول سال جاري توانسته است با برگزاري 100 عنوان گفتمان ديني 10 هزار نفر را از گفتمان هاي ديني در اين شهرستان بهرهمند سازد.
