لزوم حضور گسترده مردم در انتخابات/ کرمانیها آماده خلق حماسه است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است که مردم بصیرو همیشه در صحنه استان کرمان؛ بیست و چهارم خرداد ماه فرا می رسد و میدان افتخاری دیگر برای ملت همیشه پیروز ایران اسلامی فراهم می شود.

انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا با مشارکت گسترده و حضوری جاودان می تواند پایه های پولادین اراده ملت برای تحقق اهداف والایش را مستحکم تر از همیشه بر احساسی الهی استوار نگه دارد.

بیست وچهارم خرداد روح بلند حضرت امام (ره) و شهدای انقلاب شادان و نظاره گر ملتی با وفاست که همواره حماسه آفرین بودند و این بار نیز لبخند رضایت حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای مهر تاییدی بر ولایتمداری و تبعیت همیشگی و جاوید ساکنان این مرز و بوم خواهد بود.

