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۲۳ خرداد ۱۳۹۲، ۱۶:۳۲

حجت الاسلام:

مردم فردا حماسه سیاسی خلق می کنند

مردم فردا حماسه سیاسی خلق می کنند

دهلران - خبرگزاری مهر: امام جمعه شهرستان دره شهر گفت: مردم فردا حماسه سیاسی خلق می کنند.

حجت اسلام محمد جواد قنبربیگی  در گفتگو با مهر گفت: فردا مردم با حضور حداکثری خود در پای صندوق های رای حماسه سیای را خلق خواهند کرد.

وی اظهار داشت: باتوجه به اینکه نظام ما یک نظام اسلامی است مردم باید حضور باشکوهی در پای صندوق های رای داشته باشند.

حجت اسلام قنبربیگی افزود: فردا مردم  باحضور باشکوه خود در پای صندوق های رای مشت محکمی به دهن زیاده خواهان و دشمنان  خواهند زد.

وی تصریح کرد: آنچه که ما در این سه دهه از مردم کشور دیدم حضور حداکثری آنها در تما عرصه های سیاسی اجتماعی  بوده که همین باعث خشم دشمنان شده است.

امام جمعه در ه شهر بیان داشت: فردا روزی است با شرکت مردم در انتخاب رئیس جمهور و شوراهای شهر وروستا حماسه سیاسی  را رقم به وجود خواهد آمد.

کد مطلب 2075466

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