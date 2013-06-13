ملت ایران با حضور حداکثری در انتخابات دفاع از نظام اسلامی را به اثبات می‌ رسانند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ولی عادلی عصر پنجشنبه در جمع مردم رشت افزود: دشمنان اسلام و انقلاب تمام توان خود را به کار گرفتهاند تا مردم را از نظام خود جدا کنند اما ملت ایران با حضور حداکثری خود در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها، علاقه، پیوستگی و دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی این یادگار خمینی کبیر رحمه الله علیه و شهدای گرانقدر را به اثبات می رسانند.
وی اظهارداشت: ملت بزرگ ایران در روز جمعه بیست و چهارم خرداد ماه امسال با نمایش قدرت اتحاد و ولایت پذیری خود، سیلی سنگین دیگری در گوش معاندان و دشمنان نظام خواهند زد.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه گیلان گفت: حضور حداکثری مردم در انتخابات باعث میشود تا رئیس جمهور با رای بالایی انتخاب شده و بتواند در آینده با دست برتر از ظرفیت های کشور در همه عرصه ها استفاده کند.
وی تصریح کرد: شرکت در انتخابات، مشارکت در تامین امنیت ملی کشور است و امنیت ملی چتر و سنگری است که می توان کارهای بزرگی در سایه آن انجام داد.
حجت الاسلام عادلی اظهارداشت: شرکت حداکثری در انتخابات، دفاع از امنیت و آزادی کشور است که همه باید به این نکته حساس توجه داشته باشند.
وی در ادامه ضمن دعوت از ملت غیور ایران برای شرکت در انتخابات 24 خرداد ماه امسال یادآورشد: حماسه سیاسی آنچنان که مورد نظر مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله خامنه ای است باید در کشور خلق شود.
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