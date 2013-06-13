مقابله با موفقیت های ایران و حزب الله با حمایت بیشتر از گروههای مسلح در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، "بیل کلینتون" رئیس جمهوری اسبق آمریکا به همراه "جان مک کین" سناتور جمهوریخواه از رئیس جمهوری کنونی این کشور خواست به حمایت های خود از شورشیان مسلح در سوریه بیافزاید.

بر این اساس هدف از این حمایت جلوگیری از ادامه روند موفقیت های روسیه، ایران و حزب الله در درگیری های سوریه است. طبق گزارش سایت پولیتیکو کلینتون خواستار دست به کار شدن اوباما در مورد آمریکا و بی توجهی وی به افکار عمومی آمریکا شده است.

به اعتقاد کلینتون، آنچه که از نظرسنجی ها در مورد مداخله آمریکا در سوریه برمی آید، این است که رئیس جمهور باید در این خصوص محتاط عمل کند. رئیس جمهوری اسبق آمریکا بر این باور است زمانی که مردم به کاری پاسخ "نه" می دهند یعنی اگر می خواهی آن را انجام دهی، باید مراقب باشی.

این در حالی است که کارشناسان در مورد مداخله نظامی آمریکا در سوریه هشدار داده و بارها دولتمردان این کشور را از دست زدن به چنین اشتباهی برحذر داشته اند.