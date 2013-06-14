فرماندار رشت رای خود را به صندوق انداخت

به گزارش خبرنگار مهر، سید ولی الله عظمتی صبح جمعه در حاشیه مراسم رای گیری به خبرنگاران گفت: حضور حداکثری مردم در انتخابات باعث افتخار، اقتدار و عزت ایران اسلامی و همینطور یک وظیفه دینی و شرعی است.

وی همچنین اظهارداشت: هر رای که به صندوق رای انداخته می ‌شود به مثابه تیری است که آگاهانه و هوشمندانه به سوی دشمن نشانه می ‌رود.

فرماندار رشت انتخابات را نمایش اقتدار و قدرت ملی دانست و گفت: ملت ایران امروز یکبار دیگر اقتدار، عظمت، شکوه، بزرگی و صلابت خود را به رخ جهانیان می‌کشد.

وی انتخابات را جلوه برجسته ای از دو رکن اساسی اسلامیت و جمهوریت در نظام اسلامی معرفی کرد و افزود: حضور در پای صندوق‌ های رای در 24 خرداد ماه همانند انتخابات گذشته تقویت کننده و استحکام بخش این دو رکن رکین نظام اسلامی است.

عظمتی تاکید کرد: خلق حماسه سیاسی تنها با حضور پرشور، جدی، آگاهانه و با بصیرت مردم امکان ‌پذیراست بنابراین مردم پشتیبان نظام هستند و همواره در تمام عرصه ‌ها مقتدرانه ظاهر شده اند.

وی در ادامه تعداد واجدین شرایط رای در شهرستان رشت را 676 هزار و 418 نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد حدود 20 هزار نفر رای اولی هستند.

فرماندار رشت همچنین واجدین رای در کلانشهر رشت را 501 هزار و 548 نفر ذکر کرد و یادآور شد: از مجموع 315 نفرد اوطلب تائید صلاحیت انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در شهرستان رشت 303 نفر امروز رقابت دارند.