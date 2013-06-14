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۲۴ خرداد ۱۳۹۲، ۸:۵۹

دقایقی پیش/

فرماندار رشت رای خود را به صندوق انداخت

فرماندار رشت رای خود را به صندوق انداخت

رشت – خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان رشت دقایقی پیش با حضور در شعبه اول اخذ رای در شهرداری رشت رای خود را به صندوق انداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، سید ولی الله عظمتی صبح جمعه در حاشیه مراسم رای گیری به خبرنگاران گفت: حضور حداکثری مردم در انتخابات باعث افتخار، اقتدار و عزت ایران اسلامی و همینطور یک وظیفه دینی و شرعی است.

وی همچنین اظهارداشت: هر رای که به صندوق رای انداخته می ‌شود به مثابه تیری است که آگاهانه و هوشمندانه به سوی دشمن نشانه می ‌رود.

فرماندار رشت انتخابات را نمایش اقتدار و قدرت ملی دانست و گفت: ملت ایران امروز یکبار دیگر اقتدار، عظمت، شکوه، بزرگی و صلابت خود را به رخ جهانیان می‌کشد.

وی  انتخابات را جلوه برجسته ای از دو رکن اساسی اسلامیت و جمهوریت در نظام اسلامی معرفی کرد و افزود: حضور در پای صندوق‌ های رای در 24 خرداد ماه همانند انتخابات گذشته تقویت کننده و استحکام بخش این دو رکن رکین نظام اسلامی است.

عظمتی تاکید کرد:  خلق حماسه سیاسی تنها با حضور پرشور، جدی، آگاهانه و با بصیرت مردم امکان ‌پذیراست بنابراین مردم پشتیبان نظام هستند و همواره در تمام عرصه ‌ها مقتدرانه ظاهر شده اند.

وی در ادامه تعداد واجدین شرایط رای در شهرستان رشت را 676 هزار و 418 نفر اعلام کرد و گفت:  از این تعداد حدود 20 هزار نفر رای اولی هستند.

فرماندار رشت همچنین واجدین رای در کلانشهر رشت را 501 هزار و 548 نفر ذکر کرد و یادآور شد: از مجموع 315 نفرد اوطلب تائید صلاحیت انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در شهرستان رشت 303 نفر امروز رقابت دارند.

کد مطلب 2075611

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