پانزدهمين اجلاس سراسري نماز برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" ، با توجه به جايگاه والاي نماز و آثار آن در زندگي فردي و اجتماعي و همچنين نقشي كه رسانه ملي در تبليغ و گسترش آن دارد ، اجلاس فوق از سوي ستاد اقامه نماز كشور و سازمان صدا وسيما برگزار خواهد شد .

مباني نظري ، رسانه و آثار عملي نماز ، آسيب شناسي عملكرد رسانه در خصوص نماز و رسانه و راهكارهاي پرداختن به نماز، محورهاي اصلي اين اجلاس است .

نماز در رسانه اسلامي / نماز و مخاطبان رسانه / رسانه ، نماز و هنر / رسانه ، نماز و موضوعات اجتماعي و فرهنگي ، مباحث " مباني نظري " اجلاس سراسري نماز اعلام شده است .

رسانه ، نماز و بهداشت جسمي و رواني / رسانه ، نماز و تحكيم بنيان خانواده / رسانه و بازتاب آثار مثبت اقتصادي و سياسي نماز و رسانه ، نماز و جلوه هاي زندگي ديني نيز از موضوعات مورد بررسي در قالب محور " رسانه و آثار عملي نماز" است .

آسيب شناسي نقش رسانه در گسترش فرهنگ نماز / رسانه و آسيب شناسي نمازگزاري (ريشه ها و علل نمازگريزي و سبك شماري نماز) / رسانه و نقش نماز در هويت يابي نسل جوان و بررسي ميزان تحقق انتظارات مقام معظم رهبري از رسانه ملي در خصوص ترويج نماز( با توجه به پيام هاي ايشان در اجلاس گذشته ) از موضوعات مورد بحث در بخش " آسيب شناسي عملكرد رسانه در خصوص نماز" عنوان شده است .

بر همين اساس ، بررسي كاركرد رسانه در كمك به ترويج نماز از سوي ساير نهادها / آسيب شناسي تصوير نماز در رسانه و همچنين بررسي تطبيقي شيوه هاي ترويج مناسك ديني در رسانه ملي با شبكه هاي كشورهاي مسلمان از ديگر مباحث بخش " آسيب شناسي عملكرد رسانه در خصوص نماز" است .

در بخش " رسانه و راهكارهاي پرداختن به نماز" نيز رسانه و راههاي جذب كودكان و نوجوانان به نماز / رسانه و شيوه هاي تبليغ و ترويج نماز/ رسانه و راههاي گرايش به مسجد / روشهاي معرفي احكام و آداب نماز از طريق رسانه و شيوه هاي ترويج نماز در شبكه هاي ديني كشورهاي اسلامي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

اجلاس سراسري نماز 16 و 17 شهريور ماه برگزار مي شود وعلاقمندان جهت شركت در اين اجلاس و ارائه مقاله مي توانند حداكثر تا 20 مرداد ماه آثار خود را به كميته علمي اين اجلاس واقع در ساختمان اداري سامان صداوسيما ارسال كنند .

چهاردهمين دوره از اين اجلاس سال گذشته در استان يزد برگزار شد .