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۲۴ خرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۵۹

زندگینامه دریدا منتشر شد

زندگینامه دریدا منتشر شد

زندگینامه دریدا فیلسوف الجزایری‌تبار فرانسوی در قالب کتابی توسط انتشارات ویلی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، زندگینامه دریدا در قالب کتابی با عنوان "دریدا: زندگینامه" توسط بنوایت پیترز مورد بررسی قرار گرفته است.

ژاک دریدا‏ فیلسوف الجزایری‌تبار فرانسوی و پدیدآورندهٔ فلسفهٔ ساختارشکنی است. تئوری‌های وی در فلسفه پست مدرن و نقد ادبی تأثیر فراوانی گذاشت.

مکتبی ادبی، اجتماعی، سیاسی. فلسفه ژاک دریدا تمام نظرات فلاسفه قبل، از ارسطو و افلاطون گرفته تا مارکس، هگل و فروید را بر هم می‌زند.

لایه‌های تفکر دریدا نه مخالف و نه موافق نظرات دیگر همکارانش بود. نه آنان را تمجید و یا تایید می‌کرد و نه نفی می‌کرد.

این اثر به بررسی زندگی این فیلسوف از زمانی که او راهی مدرسه شد می پردازد. دریدا از فیلسوفان فرانسوی است که تأثیرگذاری زیادی در تاریخ فلسفه داشته و مورد اقبال فلاسفه دیگر قرار گرفته است.

او در سال 1930 به دنیا آمد و در سال 2004 میلادی چشم از جهان فرو بست.

کد مطلب 2075958

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