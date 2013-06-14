زندگینامه دریدا منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، زندگینامه دریدا در قالب کتابی با عنوان "دریدا: زندگینامه" توسط بنوایت پیترز مورد بررسی قرار گرفته است.

ژاک دریدا‏ فیلسوف الجزایری‌تبار فرانسوی و پدیدآورندهٔ فلسفهٔ ساختارشکنی است. تئوری‌های وی در فلسفه پست مدرن و نقد ادبی تأثیر فراوانی گذاشت.

مکتبی ادبی، اجتماعی، سیاسی. فلسفه ژاک دریدا تمام نظرات فلاسفه قبل، از ارسطو و افلاطون گرفته تا مارکس، هگل و فروید را بر هم می‌زند.

لایه‌های تفکر دریدا نه مخالف و نه موافق نظرات دیگر همکارانش بود. نه آنان را تمجید و یا تایید می‌کرد و نه نفی می‌کرد.

این اثر به بررسی زندگی این فیلسوف از زمانی که او راهی مدرسه شد می پردازد. دریدا از فیلسوفان فرانسوی است که تأثیرگذاری زیادی در تاریخ فلسفه داشته و مورد اقبال فلاسفه دیگر قرار گرفته است.

او در سال 1930 به دنیا آمد و در سال 2004 میلادی چشم از جهان فرو بست.