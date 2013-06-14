استفاده از صندوقهای سیار در شعب پرازدحام/ روند رای گیری کند است

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده پیش از ظهر جمعه در جریان بازدید از شعبات اخذ رای در سطح ارومیه در جمع خبرنگاران گفت: در شعب شلوغ اخذ رای صندوقهای سیار هست تا مردم در صف های طولانی با توجه به گرمی هوا طی امروز ساعتها به انتظار نایستند.

وی با اشاره به همزمانی انتخابات با اعیاد شعبانیه اعلام کرد: با توجه به استقبال و مشارکت مردم در انتخابات 24 خرداد جشن خواهیم گرفت که امیدواریم با توجه به رکورد شکنی مردم استان با حضور در انتخابات سالهای گذشته امروز نیز رکورد حضور مردمی توسط آذربایجان غربی شکسته شود.

استاندار آذربایجان غربی با اعلام اینکه تدابیر امنیتی برای برگزاری انتخابات سالم و باشکوه در سطح شهرها و مرزهای استان اندیشیده شده، ادامه داد: امروز در سطح شعباتاخذ رای شاهد حضور گسترده و پر شور رای اولی ها هستیم که نشان می دهد نسل جوان و سوم انقلاب اسلامی نیز به آرمانهای انقلاب اسلامی ایران و نظام پایبند و وفادار هستند.

جلال زاده با اشاره به تشکیل صفوف طولانی در شعب اخذ رای به دنبال استقبال گسترده مردم و متاسفانه روند کند رای گیری به دلیل همزمانی برگزاری 3 انتخابات در آذربایجان غربی، عنوان کرد: مردم دادن آرای خود را به ساعات پایانی انتخابات موکول نکنند و با حضور به موقع در شعب در روند برگزاری انتخابات سالم با عوامل برگزاری همکاری کنند.

وی انتخابات را تجلی اراده ملی و مردم سالاری دینی دانست و اظهار داشت: انتخابات آبروی نظام است و با وجود شکست های پی در پی دشمنان نظام و انقلاب طی 34 سال گذشته از مردم، آنها همچنان به دنبال یافتن کورسویی برای تحت الشعاع قرار دادن موفقیتهای نظام هستند.

استاندار آذربایجان غربی یادآور شد: اما مردم ایران با حضور آگاهانه و هوشیار جواب قاطعی به این توطئه ها خواهند داد.

استاندار آذربایجان غربی از شعبه اخذ رای دبیرستان امام خمینی(ره) و مدرسه الزهرای ارومیه بازدید و در جریان روند رای گیری و مشکلات و مسائل قرار گرفت.

هم اکنون عملیات اخذ آرای مردم در 2 هزارو ۴۷۲ شعبه شهري و روستايي آذربايجان غربي شامل یک هزار و 491 شعبه روستایی و 981 شعبه شهری آغاز شده که از مجموع شعبات اخذ راي، يكهزار و ۴۹۱ شعبه ثابت و ۹۸۱ شعبه نيز سيار هستند كه در مهلت قانوني در محل هاي از پيش تعيين شده مستقر و كار راي گيري را انجام می دهند.

طی امروز 7 هزار و ۱۸۸ صندوق در شعبات اخذ رای دایر بوده که از ساعت 8 صبح تا ۱۶ روز جمعه نسبت به اخذ رای های مردم اقدام می کنند، که در اين دوره از انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا ۱۱ هزا و ۶۸۹ نفر تاييد صلاحيت شده اند كه از ميان آنها ۲۷۲ نفر براي عضويت در شوراهاي اسلامي شهرها و 6 هزار و 31 نفر نيز براي عضويت در شوراهاي اسلامی روستا انتخاب مي شوند.

آذربایجان غربی با 3 میلیون و 20 هزار نفر جمعیت و وجود بالغ بر 2 میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هم اکنون در حال برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و میان دوره مجلس خبرگان رهبری در 2 هزار و 472 شعبه اخذ رای است.

با اتمام این انتخابات، مردم آذربایجان غربی 6 هزار و 31 عضور شوراهای اسلامی روستایی و 272 عضور شوراهای اسلامی شهر و یک نماینده خود در مجلس خبرگان رهبری را انتخاب و در تعیین رئیس جمهور یازدهم با سراسر کشور مشارکت می کنند.