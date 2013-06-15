سومین کتاب راب اسمیت درباره شوروی چاپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «مامور 6» که جلد سوم از تریلوژی تام راب اسمیت نویسنده انگلیسی است، همچون دو جلد قبلی این سه‌گانه با ترجمه نادر قبله‌ای و از سوی انتشارات مروارید، چاپ و در بازار کتاب توزیع شد.

اسمیت پایان درام دنباله‌دار خود را که حاصل 6 سال کار و حدود 1500 صفحه است، با ورود به مسائل سیاسی جهان، در دوران جنگ سرد به پایان می‌رساند با این تفاوت که این بار سیاست درونمایه اصلی اثر او نیست.

بزرگترین چالشی که نویسنده در «مامور 6» با آن رو به رو است، بررسی بحث جرم‌شناسی است: اینکه آیا برای قهرمان داستان او، لئو دمیدوف، افسر پیشین اداره امنیت شوروی که تحت فرمان حکومت شوروی برای حفظ امنیت آن، دست به جنایت زده، امکان بخشایش وجود دارد، یا باید تا روزی که زنده است تقاص گناهانش را پس دهد؟

در کتاب «مامور 6» اسمیت سعی دارد راه و روش شناخت جنایت‌ها را در داستان به تصویر بکشد و همچنین سعی می‌کند شخصیت اصلی را از کارها و جنایت‌هایی که در زندگی‌اش انجام داده، تبرئه کند هر چند در پایان داستان مشخص نمی‌شود که این شخصیت از جنایت‌هایی که در دوران استالین و در مقام یک مامور امنیتی انجام داده، مبرا می‌شود یا خیر؟

کتاب 515 صفحه‌ای «مامور 6» در شمارگان 1100 نسخه و با بهای 18 هزار تومان در بازار کتاب توزیع شده است.