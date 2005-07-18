باسلر : وزراي امورخارجه اتحاديه اروپايي در بروكسل گرد هم مي آيند

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته اين روزنامه سوئيسي ، حادثه تروريستي لندن يكي از محورهاي اصلي نشست امروز وزراي امورخارجه اتحاديه اروپايي خواهد بود .

باسلر با بيان اين مطلب كه اين اولين گرد همايي وزراي امورخارجه اتحاديه اروپايي پس از عهده داري رياست دوره اي انگليس بر اين اتحاديه است ، نوشت : "جك استراو" وزيرامورخارجه انگليس در اين نشست گزارشي از آخرين بررسي ها پيرامون حادثه تروريستي هفته گذشته لندن ارائه خواهد داد .

اين روزنامه سوئيسي در ادامه تصريح كرد : وزراي امورخارجه اتحاديه اروپايي همچنين در نشست امروز خود در خصوص گردهمايي هفته گذشته وزراي كشور و دادگستري اين اتحاديه نيز به بحث و تبادل نظر خواهد پرداخت .

بر اساس گزارشهاي رسيده وزراي امورخارجه اتحاديه اروپايي قصد دارند در نشست امروز خود بحث مفصلي درباره مبارزه با تروريسم داشته باشند .

باسلر در خصوص ديگر موضوعات نشست امروز بروكسل نوشت : فعاليتهاي هسته اي ايران ، بحران خارميانه و عضويت تركيه در اتحاديه اروپايي از ديگر مواردي هستند كه به آنها پرداخته مي شود .