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۲۷ تیر ۱۳۸۴، ۱۰:۱۲

دردوره جديد رياست لندن بر اين اتحاديه

باسلر : وزراي امورخارجه اتحاديه اروپايي در بروكسل گرد هم مي آيند

وزراي امورخارجه اتحاديه اروپايي در نشست امروز خود در بروكسل پيرامون مسائل مهم بين المللي به گفتگو و تبادل نظر خواهند پرداخت .

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته اين روزنامه سوئيسي ، حادثه تروريستي لندن يكي از محورهاي اصلي نشست امروز وزراي امورخارجه اتحاديه اروپايي خواهد بود .

باسلر با بيان اين مطلب كه اين اولين گرد همايي وزراي امورخارجه اتحاديه اروپايي پس از عهده داري رياست دوره اي انگليس بر اين اتحاديه است ، نوشت : "جك استراو"  وزيرامورخارجه انگليس در اين نشست گزارشي از آخرين بررسي ها پيرامون حادثه  تروريستي هفته گذشته لندن ارائه خواهد داد .

 اين روزنامه سوئيسي در ادامه تصريح كرد : وزراي امورخارجه اتحاديه اروپايي همچنين در نشست امروز خود در خصوص گردهمايي هفته گذشته  وزراي كشور و دادگستري اين اتحاديه نيز به بحث و تبادل نظر خواهد پرداخت .

بر اساس گزارشهاي رسيده وزراي امورخارجه اتحاديه اروپايي قصد دارند در نشست امروز خود بحث مفصلي درباره مبارزه با تروريسم داشته باشند .

باسلر در خصوص ديگر موضوعات نشست امروز بروكسل نوشت : فعاليتهاي هسته اي ايران ، بحران خارميانه و عضويت تركيه در اتحاديه اروپايي از ديگر مواردي هستند كه به آنها پرداخته مي شود .

کد مطلب 207617

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