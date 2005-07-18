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۲۷ تیر ۱۳۸۴، ۹:۵۸

يك روز خوب و 75 دقيقه حضور براي ملي پوش ايران ؛

پاي جادوگر آسيا به گلزني در مونيخ باز شد / كريمي سومين گلزن بايرن

پاي جادوگر آسيا به گلزني در مونيخ باز شد / كريمي سومين گلزن بايرن

علي كريمي ملي پوش كشورمان روز گذشته موفق شد در جدي ترين ديدار تداركاتي تيم بايرن مونيخ مقابل كارلسروهه براي اين تيم گلزني كند.

به گزارش خبرنگار " مهر" بايرن مونيخ درحالي به مصاف اين تيم دسته دومي رفت كه 7 بازيكن اصلي خود را به دليل خستگي ناشي از برگزاري مسابقات جام كنفدراسيون ها در اختيارنداشت.

برپايه اين گزارش، ديدار بايرن با كارلسروهه در حضور 23600 تماشاگر در ورزشگاه "وايلدپارك" برگزارشد. تيم بايرن مونيخ درحالي كه تا دقيقه 65 با حساب 3 بر يك از حريف پيش بود در پايان ، پيروزي خود را با تساوي عوض كرد.
علي كريمي بازيكن ايراني بايرن در دقيقه 61 موفق شد سومين گل تيمش را پس از شول و صالح حميدزيچ وارد دروازه كارلسروهه كند. گل هاي تيم دسته دومي كارلسروهه را هم داندي، فدريكو و ماسمانيديس به ثمر رساندند.
علي كريمي هافبك تيم ملي فوتبال كشورمان و عضو تيم بايرن مونيخ آلمان از دقيقه 75 اين ديدارجاي خود را به مورسبرگر داد.

کد مطلب 207620

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