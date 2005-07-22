كيومرث درم بخش : فيلم خارجي شير بي يال و كوپال اكران در ايران است

كيومرث درم بخش كارگردان سينما ضمن بيان اين مطلب درگفت وگو با خبرنگارسينمايي مهردرمورد اكران فيلم هاي خارجي گفت: اگرارزيابي نمايش فيلم هاي خارجي درايران با نگاهي كاسبكارانه وتجاري باشد بي ترديد فيلم هاي شاخص ، هنرمندانه وفرهنگي دنيا وارد مجموعه بازارسينماي ايران نخواهد شد . درنتيجه نه تنها ورود فيلم خارجي به ارتقاء فرهنگي سينماي ايران نخواهد كرد ،بلكه باعث تخريب فيلمسازان متعهد وفرهنگي سينماي ايران خواهد شد .ضمنا الگوسازي مي شود براي يك نوع نگاه خاص به سينما ، كه اين باعث دوري مردم ايران ازفرهنگ انساني مي شود .

وي درادامه افزود: فيلم هايي كه دردوران جواني ما درسينماها به نمايش درمي آمد متعلق به سينماي نئورئاليسم ايتاليا بود ومهمترين هدف اين فيلم ها درحقيقت بيان زندگي بعد ازجنگ جهاني دوم درايتاليا وآشتي دادن مردم با دولت بود وبه مردم قبولانده شود كه شرط آبادي كشور تلاش گروهي ودست جمعي است وهيچ گروه خاصي دراين فيلم ها به طورمشخص پرداخته نمي شد ودرنتيجه بايد فيلم هاي خارجي را درسينماها به نمايش درآوريم كه تاريخ مصرف نداشته باشند وباعث ارتقاء سطح فرهنگي مخاطبان بشوند .

كارگردان "بوف كور" درادامه خاطرنشان كرد: وقتي كه واردات يك كالايي به بخش خصوصي واگذارشود بخش خصوصي تلاش مي كند به خاطرسود ومنافع بيشترفيلم هاي عامه پسند وسطحي نگررا وارد كشوركند ودرنتيجه علاوه براينكه اين نوع آثارساختارفرهنگي كشوررا بهبود نمي بخشند بلكه باعث تخريب هم مي شوند نظيراقدامي كه صدا وسيما با پخش فيلم ها وسريالهاي مبتذل انجام دهد .

كيومرث درم بخش تصريح كرد: اگرفيلم هاي خارجي را با جرح وتعديل زياد وبي مورد نشان دهيم تبديل به شيربي يال ودمي بشود كه فقط نقش خنثي ورفع تكليف گونه اي به عهده مي گيرد .