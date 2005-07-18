مسوولان حزب موتلفه اسلامي با يادگار بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران ديدار كردند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين ديدار كه به مناسبت چهلمين سالگرد شهادت شهداي حزب موتلفه انجام شد، نوه امام (ره) طي سخناني به بحث معنويت در جهان معاصر اشاره كرد و گفت: در دنياي كنوني گرايش به معنويت گسترش يافته است و اين امر در اقصي نقاط جهان حتي در محيط هايي كه سابقا ضدمذهبي بوده، به وضوح به چشم مي آيد.

سيدحسن خميني در ادامه با تاكيد بر اين كه "بعد از دوره رنسانس، دنيا هيچ وقت به اين مقدار گرايش به معنويت را شاهد نبوده است" به تشريح عوامل اين گرايش پرداخت.

وي پيروزي انقلاب اسلامي ايران به رهبري امام خميني (ره) را از بزرگ ترين عوامل اين رويكرد برشمرد و افزود: مطمئنا در بازشناسي جهان در آينده از انقلاب اسلامي ايران و شخص حضرت امام به عنوان يكي از موثرترين عوامل اين رويكرد ياد خواهد شد.

نوه امام اضافه كرد: اين موج عظيم معنويت گرايي علي رغم آنكه باعث خشنودي و افتخار است، اما اگر به درستي هدايت و بازشناسي نشود با خطر ويران كننده اي همراه مي شود كه ناشي از جايگزيني معنويت به جاي دين است.

سيد حسن خميني گفت: اين جايگزيني كه بسياري آن را واقعيت دنياي امروز مي دانند، به اين معنا است كه اعتقاد به خدا داشته باشي، اما لازم نيست شريعت را محور اعتقادات بداني.

فرزند مرحوم حاج سيد احمد خميني به معنويت گرايي در ايران اشاره كرد و گفت: در ايران نيز بر اثر زحمات پيشگامان جهاد و شهادت كه از زمره ايشان بايد از موسسين هيات هاي موتلفه ياد كرد، عنصر گرايش به معنويت به چشم مي خورد، اما همان خطر در جامعه ما نيز موجود است.

سيد حسن خميني اظهار داشت : همانطور كه به التقاط سياسي حساس هستيم ، بايد در مقابل التقاط مذهبي هم از خود واكنش نشان دهيم.

نوه بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران خاطر نشان كرد: بعضي افراد و جريانات هستند كه با سوء استفاده از عواطف مذهبي مردم به دين ضربه مي زنند و اين حركت آرام آرام به سمت تغيير مبلغان دين در جامعه در حال حركت است و اين خطر بسيار بزرگي است كه اصل دين را تهديد مي كند.

سيد حسن خميني افزود: همين امر در جامعه امروز ما بايد وجه توجه همه ما باشد و نبايد بگذاريم خرافه هاي مذهبي به نام دين ارايه شود و تا جايي پيش برود كه جايگزين دين شود.

وي ادامه داد: امام هميشه قاطعانه در مقابل خرافات مي ايستادند. هرگاه از ايشان مي پرسيديم براي سير و سلوك چه كنيم، مي فرمودند "مفاتيح را باز كنيد، دعايي بخوانيد".

يادگار امام راحل (ره) در بخش ديگري از سخنان خود به همكاري و همياري همه مسوولان با رييس جمهور منتخب اشاره كرد و گفت: امروز كه دولت جديد بر سر كار آمده، همه بايد تلاش كنيم تا بتواند در اجراي شعارهايش موفق باشد و جامعه را به سوي پيشرفت بيشتر رهنمون سازد.

وي با يادآوري زحمات دولت هاي قبل اظهار داشت : بي انصافي است كه از فعاليت ها و پيشرفت هاي چشمگيري كه توسط دولتمردان گذشته صورت گرفته تقدير نشود.

سيد حسن خميني در پايان سخنان خود با گراميداشت ياد و خاطره شهداي حزب موتلفه اسلامي از حبيب الله عسگراولادي دبير كل سابق اين حزب، به عنوان عصاره مبارزات انقلابي نام برد و اظهار اميدواري كرد كه اين حزب، با دبير كل جديد خود نيز بتواند در ترويج و گسترش افكار امام بيش از پيش موفق باشد.

اين گزارش مي افزايد؛ پيش از سخنان نوه امام ، آقايان عسگراولادي دبير كل سابق و محمد نبي حبيبي دبير كل جديد حزب موتلفه اسلامي به ايراد سخناني پرداختند.