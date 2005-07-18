جهاد يك ارزش معنوي است و هيچ ارتباطي با خشونت و ترور ندارد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، كارن آرمسترانگ در نشريه گاردين نوشت، قرآن مسلمانان را ازجنگهاي تجاوركارانه نهي كرده و جنگ را تنها در دفاع از خود مجاز شمرده و به شدت ارزشهاي حقيقي اسلامي را كه صلح، مصالحه و بخشش هستند را توصيه كرده است.

اين نويسنده برجسته كه درباره تمام اديان توحيدي مطالبي نوشته است گفت، ترور هيچ ديني ندارد، اما در اين ميان افرادي كه خود را مسلمان، مسيحي و يهودي مي نامند جرمهايي را به نام دين خود انجام مي دهند.

وي تصديق كرده است كه اگرچه مسمانان همچون مسيحيان و يهوديان نتوانسته اند ايده آل هاي خود را محقق كنند، اما اين امر هيچ ارتباطي با دين آنها ندارد.

"آرمسترانگ" كه خود كاتوليك است گفت، تمام دين اسلام درباره صلح، عشق و تساهل است و هيچ اجباري در امور اين دين وجود ندارد. قانون اسلامي جنگ عليه هر كشوري كه در آن كشور مسلمانان مي توانند آزادانه به انجام فرايض ديني خود بپردازند غير قانوني اعلام كرده و استفاده از آتش، تخريب ساختمانها و كشتن غير نظاميان بي گناه را درعمليات نظامي ممنوع كرده است.

اين نويسنده انگليسي از اين امر اظهار تعجب كرده است كه چرا انفجارهاي خونيني كه از سوي ارتش جمهوري ايرلند صورت گفت باعث نشد تا مردم مسيحيت را با تروريسم برابر كنند، درست همان كاري كه اكنون در رابطه با اسلام صورت مي گيرد.

وي گفت، ما هرگز انفجارهايي را كه از سوي ارتش جمهوري ايرلند اعمال شد را تروريسم كاتوليك نمي ناميم چرا كه مي دانيم اين امر هيچ ارتباطي به دين آنها نداشته است.

آرمسترانگ نوشت، در حقيقت بسياري از جنبشهاي بنيادگرايان سراسر دنيا همچون جنبش ايرلند صرفاً اشكال تازه اي از ملي گرايي در ظاهر غيرمتعارف ديني است.

آرمسترانگ، نويسنده كتاب تاريخچه اسلام، همچنين به انتقاد از برداشتهاي پرداخت كه از واژه جهاد صورت گرفته است.

وي تأكيد كرد، افراط گرايان و سياستمداران بي اعتنا اين واژه را براي اهداف خود ربوده اند، اما معناي واقعي واژه جهان به معناي جنگ مقدس نيست بلكه معناي آن جهد و تلاش است.

مسلمانان بايد تلاش بسياري در راستاي تمام ابعاد زندگي از جمله اجتماعي، اقتصادي، فكري ، اخلاقي و معنوي صورت دهند تا اراده خداوند را عملي كنند.

آرمسترانگ گفت، جهاد براي اكثريت مسلمانان يك ارزش معنوي است و هيچ ارتباطي با خشونت ندارد.

اين نويسنده انگليسي اشاره كرد ، بسياري از غربيان تروريستهاي را به اشتباه جهادگرا مي نامند. وي اظهار داشت تروريستها به هيچ وجه به اسلام احترام نمي گذارند.