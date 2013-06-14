امنیت برگزاری انتخابات امروز با مشارکت و همکاری خود مردم تامین شد

بهنام نظری در گفتگو با خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات استان کردستان اظهار داشت: امنیت امروز انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در کردستان با حضور و مشارکت خود مردم تامین شده است.

وی ادامه داد: حضور و استقبال مردم برای حضور در صحنه به گونه ای بوده است که خود آنها امنیت روند برگزاری انتخابات را تامین کرده اند و تاکنون هیچ گونه مشکل امنیتی به وجود نیامده است.

مدیر کل دفتر امنیتی و انتظامی استانداری کردستان بیان کرد: در کنار حضور و مشارکت همه جانبه مردم، تمامی نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی استان کردستان نیز با تمام توان در راستای برگزاری انتخاباتی پرشور حضور داشته اند.

وی در پایان ضمن تقدیر از حضور مردم در انتخابات امروز در مناطق شهری و روستایی استان کردستان گفت: بدون شک این حضور حماسه زمینه را برای اقتدار بیشتر نظام اسلامی فراهم می کند و باید همواره قدردان حضور مردم در صحنه بود.

جمع آوری آراء مردم استان کردستان از صبح امروز و همزمان با سایر نقاط کشور در هزار و 396 شعبه اخذ رای در مناطق شهری و روستایی این استان آغاز شده است و این روند همچنان ادامه دارد.