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۲۴ خرداد ۱۳۹۲، ۱۶:۲۴

رشیدی:

27 هزار و 500 تعرفه انتخاباتي در دره شهر استفاده شد

27 هزار و 500 تعرفه انتخاباتي در دره شهر استفاده شد

ایلام - خبرگزاری مهر: فرماندار دره شهر گفت: 27 هزار و 500 تعرفه انتخاباتي در دره شهر استفاده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی رشیدی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از اين تعداد تعرفه 14 هزار مربوط به انتخابات رياست جمهوري و 13 هزار و 500 مورد نيز مربوط به انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستاست.

وي ادامه داد: بر اين اساس تاكنون51 درصد واجدان شرايط راي دادن اين شهرستان در انتخابات مشاركت داشته اند.

این مسئول اضافه كرد: انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا در 83 شعبه اخذ راي در سراسر شهرستان دره شهر در حال برگزاري است.

رشیدی اعلام کرد: امروز روز اثبات همدلي و اتحاد ملت ايران است به جهانيان، امروز روز خلق حماسه سياسي است

وي افزود: زن و مرد، پير و جوان از ساعات اوليه روز جمعه در صف هاي طولاني حاضر شده اند تا به انقلاب وفاداري خويش را اعلام كنند.

کد مطلب 2076332

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