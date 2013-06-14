لزوم آسیب شناسی برگزاری همزمان 3 انتخابات/ مشارکت 70 درصدی مردم

وحید جلال زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سوالی مبنی بر دلیل روند کند رای در انتخابات آذربایجان غربی، گفت: برگزاری همزمان 3 انتخابات دلیل اصلی این موضوع بوده که باید برای کاهش مدت زمان معطلی مردم در صفهای رای گیری در دوره های بعد برگزاری همزمان 3 انتخابات آسیب شناسی شود.



وی با بیان اینکه برای اولین بار 3 انتخابات همزمان ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار می شود، اظهار داشت: هیئت اجرایی در یک اکیپ باید تجمیع می شد تا روند رای گیری سرعت بیشتری به خود بگیرد.



استاندار آذربایجان غربی افزایش تعداد اعضای شورای اسلامی شهر ارومیه از 9 عضو به 15 عضو را دیگر دلیل کندی روند رای گیری در آذربایجان غربی اعلام و عنوان کرد: مردم نیز بر خلاف اطلاعیه های صادر شده از قبل نام و کد منتخبیبن خود را ننوشته و در شعب باعث کندی روند انتخابات می شوند.



جلال زاده ضمن تقدیر از حضور بی نظیر مردم در این دوره از انتخابات، اعلام کرد: تا ساعت 18 عصر امروز بیش از 55 درصد تعرفه های رای در سطح استان مصرف شده که باید برای تسریع در روند برگزاری 3 انتخابات همزمان برای هر انتخابات یک هیئت اجرایی مستقل تشکیل دهیم.



و در خصوص پیش بینی درصد مشارکت واجدین شرایط در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری، میان دوره مجلس خبرگان رهبری و چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در آذربایجان غربی نیز گفت: در انتخابات قبل مشارکت مردم استان بالغ بر 70 درصد بود که با توجه به حضور گسترده مردم در شعب مشارکت بالاتر از 70 درصدی را شاهد باشیم.



عملیات اخذ آرای مردم در 2 هزارو ۴۷۲ شعبه شهري و روستايي آذربايجان غربي شامل یک هزار و 491 شعبه روستایی و 981 شعبه شهری آغاز شده که از مجموع شعبات اخذ راي، يكهزار و ۴۹۱ شعبه ثابت و ۹۸۱ شعبه نيز سيار هستند كه در مهلت قانوني در محل هاي از پيش تعيين شده مستقر و كار راي گيري را انجام می دهند.



طی امروز 7 هزار و ۱۸۸ صندوق در شعبات اخذ رای دایر بوده که از ساعت 8 صبح تا ۱۶ روز جمعه نسبت به اخذ رای های مردم اقدام می کنند، که در اين دوره از انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا ۱۱ هزا و ۶۸۹ نفر تاييد صلاحيت شده اند كه از ميان آنها ۲۷۲ نفر براي عضويت در شوراهاي اسلامي شهرها و 6 هزار و 31 نفر نيز براي عضويت در شوراهاي اسلامی روستا انتخاب مي شوند.



آذربایجان غربی با 3 میلیون و 20 هزار نفر جمعیت و وجود بالغ بر 2 میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هم اکنون در حال برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و میان دوره مجلس خبرگان رهبری در 2 هزار و 472 شعبه اخذ رای است.



با اتمام این انتخابات، مردم آذربایجان غربی 6 هزار و 31 عضور شوراهای اسلامی روستایی و 272 عضور شوراهای اسلامی شهر و یک نماینده خود در مجلس خبرگان رهبری را انتخاب و در تعیین رئیس جمهور یازدهم با سراسر کشور مشارکت می کنند.