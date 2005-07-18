درحاشيه مراسم تجليل از ورزشكاران و مدال آوران ؛ رئيس آينده سازمان تربيت بدني سوژه اصلي بود

به گزارش خبرنگار" مهر" مسئولان ، ورزشكاران ، خبرنگاران و اهالي ورزش كه در محل آكادمي ملي المپيك حضور داشتند اصلي ترين سوژه گفت و گوي خودماني خود را به انتخاب رئيس آينده سازمان تربيت بدين اختصاص دادند. رسول خادم ، محمد دادكان ، محمدرضايزداني خرم و علي آقامحمدي از جمله گزينه هايي بودند كه از آنها به عنوان رئيس آينده سازمان تربيت بدني ياد مي شد.

در زير اخبار حاشيه اي مراسم تجليل از قهرمانان سال 83 ورزش كشور را مي خوايند:



* اين مراسم كه قرار بود از ساعت 20 آغاز شود با يكساعت و 20 دقيقه تاخيرآغاز شد.

* پخش تلاوت آياتي چند از كلام الله مجيد و سرود مقدس جمهوري اسلامي ايران آغاز كننده اين مراسم بود.

* مسعود اسكويي مجري و گزارشگر با تجربه و پيشكسوت صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران وظيفه اجراي اين مراسم را برعهده داشت.

* اجراي برنامه هاي ورزشي باستاني ، تكواندو و ورزش هاي رزمي توسط نوجوانان و كودكان نيز بخش ديگري از مراسم ابتدايي تجليل از قهرمانان بود.

* پخش فيلمي از موفقيت هاي ورزش در سال گذشته يكي ديگر از بخش هاي اين مراسم بود كه در ابتداي آن تصاويري از صعود تيم ملي كوهنوردي كشورمان به قله اورست با رمز يا فاطمه زهرا(س) ادركني پخش شد و مورد تشويق حاضرين نيز قرارگرفت.

* اعضاي تيم ملي فوتبال كشورمان به اتفاق برانكو ايوانكوويچ و محمد دادكان در اين مراسم حضور داشتند.

* از سوي سازمان تربيت بدني به هر يك از مدال آوران ورزش ايران در مسابقه‌هاي جهاني 80 سكه بهارآزادي و مسابقات آسيايي 40 سكه بهار آزادي اهداء شد.

* اجراي موسيقي زنده توسط گروه كوچ به خوانندگي عليرضا عصار از جمله بخش هاي مورد توجه اين مراسم بود.

* پس از سخنراني مهندس مهرعليزاده و سيد محمدخاتمي از هشت فدراسيوني كه به مسابقات جهاني راه يافته اند و يا در مسابقات آسيايي بر روي سكو رفته بودند تقدير شد.

* در توزيع جوايز ويژه روساي فدراسيونها، رئيس فدراسيون كشتي ، تكواندو و وزنه برداري هركدام يك دستگاه اتومبيل پرايد ، محمد دادكان رئيس فدراسيون فوتبال يك دستگاه پژو پرشيا ، فدراسيون واليبال و كوهنوردي پژو 405 و روساي فدراسيونهاي رحيمي و مشحون يك دستگاه اوتومبيل پرايد اهدا شد.

* علاوه بر اين هشت رئيس فدراسيون از محمود خسروي وفا رئيس فدراسيون جانبازان و معلولين نيز تقدير شد.

* فدراسيون فوتبال با اهدا لوحي از زحمات سيدمحمدخاتمي در دوران هشت ساله رياست جمهوري اش تقدير كرد.

* خبرنگاران و عكاسان بسياري براي پوشش خبري و تصويري اين مراسم در محل آكادمي ملي المپيك حضور داشتند.

* مراسم تجليل از قهرمانان ورزشي نظم لازم را نداشت و خصوصا در اواخر اين مراسم با بي نظمي خاصي دنبال شد.

* اعضاي تيم هاي مختلف فدراسيون ناشنوايان در اعتراض به عدم تقدير و اهدا جايزه به انها براي دقايقي به انتقاد از عملكرد سازمان تربيت بدني پرداختند.

* پس از تقدير از فدراسيون ها و ورزشكاران قهرمان كليه روساي فدراسيونها به اتفاق ورزشكاران خود با رئيس جمهور عكس يادگاري گرفتند.

* به هنگام گرفتن عكس يادگار تيم ملي فوتبال كشورمان با رئيس جمهور ، سيدمحمدخاتمي علي دايي را به نزد خود فراخواند و چند كلمه اي با او گفت وگو كرد.

* گرفتن عكس يادگاري اعضاي تيم هاي ناشنوايان با رئيس جمهور و درددل هاي انها با سيد محمد خاتمي در لحظات پاياني مراسم براي دقايقي برگزاري اين مراسم را مختل كرد.

* مراسم تجليل از قهرمانان و مدال آوران سال 83 نيمه هاي شب با ترك آكادمي ملي المپيك توسط مدعوين به پايان رسيد.