تعدد کاندیداها باعث افزایش مشارکت مردم در صحنه شد/ تخلفات جزئی گزارش شده بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات استان کردستان، سید خالد حسینی در این رابطه اظهار داشت: حضور کاندیداهای متعدد در این دوره از انتخابات شوراهای اسلامی یکی از دلایل افزایش حضور مردم در صحنه می باشد.

وی ادامه داد: در کنار این مهم برگزاری همزمان دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستاها نیز از دیگر دلایل افزایش حضور مردم در صحنه به شمار می رود.

دبیر هیئت عالی نظارت بر انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستاهای استان کردستان بیان کرد: حضور قابل توجه و حماسی مردم در این دوره از انتخابات بیشتر از انتخابات قبلی بوده است و این مهم به برگ زرینی در تاریخ انقلاب اسلامی تبدیل می شود.

وی با بیان اینکه تاکنون تمامی تخلفات جزئی گزارش شده به صورت جدی مورد بررسی قرار گرفته است، افزود: تخلفات گزارش شده جزئی بوده و بیشتر مربوط به تبلیغات کاندیداهای شورای اسلامی به مناطق حاشیه شهرها بوده است.

حسینی گفت: بر اساس گزارش های رسیده این تخلفات جزئی بوده است ولی اعضای هیئت نظارت به صورت ویژه موارد را مورر بررسی قرار داده اند و خوشبختانه مشکلی چندانی در این زمینه وجود ندارد.

وی در پایان با بیان اینکه تخلفات بررسی شده هیچ گونه تاثیری در روند برگزار انتخابات ندارد، افزود: مهمترین ویژگی انتخابات امروز 24 خرداد ماه حضور و مشارکت همه جانبه مردم در صحنه بود که برای همیشه در تاریخ ماندگار می شود.