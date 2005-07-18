افتتاح پياده روي مشاهير سينما در پكن

به گزارش خبرنگارسينمايي "مهر"، اين پياده روازميداني درشهرشروع شده وتا سينماي وارنردربژينگ ادامه دارد.

عوامل فيلمسازي درچين هدف ازطراحي چنين پياده رويي را معرفي بيشترچهره هاي فيلمسازي اين دياربه جهانيان اعلام كردند. درمراسمي كه به مناسبت افتتاح اين مكان برگزارشد جمع كثيري ازهنرمندان چين حضورداشتند كه ازآن ميان مي توان به بازيگراني چون "تيان هوا"، " هاي يان "، "نينگ جينگ" و"كويين هايلو" اشاره كرد.

اين بازيگران كه نماينده اي از سه نسل ازهنرپيشگان سينماي چين هستند، نقش كف دستشان را برروي اين پياده روحك كردند.

اين اقدام چين درحقيقت الهام گرفته از" پياده روي مشاهير" هاليوود است كه پنجاه سال قدمت دارد و در برگيرنده نقش كف دست 2 هزار و100 هنرپيشه بين المللي است كه ازآن ميان مي توان به بازيگران چيني چون " بروس لي "، " جكي چان " و" جت لي " اشاره كرد.