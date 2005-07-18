اشپيگل : رئيس جمهوري آلمان بزودي از تاريخ برگزاري انتخابات آتي خبر مي دهد

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته اين مجله آلماني ،"هرست كوهلر" رئيس جمهوري آلمان شب گذشته درسخناني با بيان اين مطلب كه انحلال پارلمان براي من كار ساده اي نيست ، خاطر نشان ساخت : من بنا به خواسته "گرهارد شرودر " صدراعظم پس از كسب راي عدم اعتماد از پارلمان به منظور برگزاري انتخابات زودهنگام دستور انحلال پارلمان را تا اواخر هفته جاري اعلام مي كنم تا بدين وسيله زمينه لازم براي برگزاري انتخابات آتي فراهم شود .

اشپيگل در ادامه نوشت : دردوران " كارل كارستنز " رئيس جمهوري پيشين آلمان 22 سال گذشته در تاريخ 7 ژانويه سال 1983 ميلادي دقيقاً همين اتفاقات در صحنه سياست اين كشور روي داد .

اكنون " كوهلر " نيز سعي دارد همانند " كارستنز " با حضور در يك برنامه تلويزيوني با اعلام اين مطلب و استناد به بند 68 قانون اساسي آلمان از تاريخ برگزاري انتخابات آتي خبر خواهد داد .

گفتني است در پي انتخابات ايالتي آلمان حزب حاكم اين كشور ( سوسيال دمكرات ) پس از 39 سال پذيراي شكست شد . با توجه به اين امر " گرهارد شرودر " صدراعظم آلمان خاطر نشان ساخت : در پي اين شكست حكومت به دليل از دست دادن پشتوانه مردمي از قدرت سابق برخوردار نبوده و نمي تواند همانند گذشته به فعاليتهاي خود ادامه دهد .

به همين منظور وي با حضور در پارلمان آلمان و كسب راي عدم اعتماد از رئيس جمهوري اين كشور خواست تا با انحلال پارلمان زمينه را براي برگزاري انتخابات آتي در اين كشور ميسر كند .