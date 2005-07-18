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۲۷ تیر ۱۳۸۴، ۱۲:۲۴

با حضور اردوغان در كاخ كرملين

تركيه و روسيه در باره همكاريهاي دو جانبه گفتگو كردند

نخست وزير تركيه امروز در كاخ كرملين با رئيس جمهوري روسيه ديدار و درباره مسائل دو جانبه و منطقه اي گفتگو كرد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازريا نووستي ، يك منبع در كاخ كرملين گفت : محور اين گفتگوها برموضوعاتي همانند مبارزه با تروريسم و جرايم سازمان يافته ، وضعيت آسياي ميانه و شمال قفقاز ، مسئله قبرس و همكاري در سازمان همكاري اقتصادي درياي سياBSEC متمركز بوده است .

ولاديمير پوتين رئيس جمهوري روسيه كه روز گذشته نيز با رجب طيب اردوغان ديدار كرده بود اظهار داشت : تجارت دو جانبه بين روسيه و تركيه در آينده اي نزديك از 10 ميليارد كنوني به 25 ميليارد خواهد رسيد .

وي افزود : روسيه نه تنها  ازهمكاري تجاري با تركيه بلكه درزمينه سرمايه گذاري وهمكاري درخصوص انرژي  و فناوري پيشرفته نيز سود برده است .

نخست وزيرتركيه نيز دراين ديدارتاكيد كرد : پيشرفتهايي در روابط سياسي ، اقتصادي و فرهنگي از جمله صنعت جهانگردي حاصل شده است كه نشان مي دهد پتانسيلهاي چشمگيري در توسعه بيشتر روابط دو كشور وجود دارد .  

اردوغان در اين ديدار خاطر نشان كرد : همكاري دو جانبه در زمينه انرژي بسيار مثمرثمر بوده است و چشم اندازي براي همكاري آينده است .
کد مطلب 207674

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