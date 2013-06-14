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۲۵ خرداد ۱۳۹۲، ۱:۰۷

یک زوج جوان سمنانی در پای صندوق رای حاضر شدند

یک زوج جوان سمنانی در پای صندوق رای حاضر شدند

سمنان - خبرگزاری مهر: یک زوج جوان سمنانی با حضور در پای صندوق رای یازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره شورای شهر و روستاها نخستین تصمیم مشترک زندگی خود را درحماسه 24 خرداد ماه رقم زدند.

یک زوج سمنانی پس از انداختن رای خود به صندوق انتخابات در مسجد المهدی سمنان (عج) در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن ابراز خرسندی از اینکه نخستین روز زندگی مشترک خود را با شرکت در انتخابات آغاز کردند، اظهار داشتند: انتخابات وظیفه ای ملی، دینی و ذاتی است و در هر شرایطی باید در سرنوشت کشور سهیم بود.

این عروس و داماد تصریح کردند: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری تأکید فراوانی بر حضور حداکثری مردم در انتخابات دارند، ما نیز به ندای رهبر لبیک گفته و جهت نشان دادن وحدت و همدلی و خنثی کردن توطئه های دشمنان در این روز مهم در انتخابات شرکت کردیم.

این زوج ضمن بیان اینکه حضور در انتخابات به منزله حمایت از آرمان های امام راحل (ره) و دفاع از خون شهدای جنگ تحمیلی است تاکید کردند: دشمن سخت در اشتباه است که تصور می کند جوانان ایرانی ایمانشان نسبت به اسلام و انقلاب ضعیف و یا سست شده است.

کد مطلب 2076751

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