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۲۵ خرداد ۱۳۹۲، ۸:۰۴

چهارمین نتایج رسمی شمارش آراء اعلام شد/ حسن روحانی 49.87 درصد آرا

چهارمین نتایج رسمی شمارش آراء اعلام شد/ حسن روحانی 49.87 درصد آرا

مدیر کل انتخابات وزارت کشور چهارمین بخش از نتایج آرای یازدهمین دوره انتخابات را اعلام کرد که طبق آن حسن روحانی با اختلاف نسبتا قابل توجهی از سایر رقبا در صدر نتایج انتخابات قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر،حسنعلی نوری مدیر کل انتخابات وزارت کشور در ساعت 8 صبح روز شنبه چهارمین سری نتایج آراء یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد.
 
به گفته حسنعلی نوری تا این لحظه 58764 شعبه مورد شمارش قرار گرفته و کل آراء ماخوذه 3.024.434 رای که آراء صحیح 2.927.547 رای است.
 
 در شمارش اولیه به این شرح است:
 
حسن روحانی یک میلیون و 459 هزار998 رای ( 49.87 درصد) 
 
محمد باقر قالیباف487  هزار و549 رای (16.65 درصد)
 
سعید جلیلی383هزار و820 رای ( 13.11 درصد) 
 
محسن رضایی میر قائد383 هزار489رای (13.10)
 
علی اکبر ولایتی174هزار و 494 رای ( 5.96 درصد) 
 
سید محمد غرضی 38 هزار و197 رای ( 1.27 درصد)
 
 
کد مطلب 2076801

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