چهارمین نتایج رسمی شمارش آراء اعلام شد/ حسن روحانی 49.87 درصد آرا

به گزارش خبرنگار مهر،حسنعلی نوری مدیر کل انتخابات وزارت کشور در ساعت 8 صبح روز شنبه چهارمین سری نتایج آراء یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد.
به گفته حسنعلی نوری تا این لحظه 58764 شعبه مورد شمارش قرار گرفته و کل آراء ماخوذه 3.024.434 رای که آراء صحیح 2.927.547 رای است.
در شمارش اولیه به این شرح است:
حسن روحانی یک میلیون و 459 هزار998 رای ( 49.87 درصد)
محمد باقر قالیباف487 هزار و549 رای (16.65 درصد)
سعید جلیلی383هزار و820 رای ( 13.11 درصد)
محسن رضایی میر قائد383 هزار489رای (13.10)
علی اکبر ولایتی174هزار و 494 رای ( 5.96 درصد)
سید محمد غرضی 38 هزار و197 رای ( 1.27 درصد)
نظر شما