عناوین اخبار مهم جهان از شب گذشته تاکنون

- شهر پورت سعید مصر شاهد تظاهرات علیه نظام حاکم در این کشور بود.

- 8 شهروند افغان در انفجار یک خودرو در شرق این کشور صحبت کرد.

- کاخ سفید روز گذشته ایجاد منطقه پرواز ممنوع در سوریه را دور از دهن دانست.

- در پی افشای جاسوسی آمریکا از شهروندان خود چند شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنتی توافقنامه خود با دولت را در رابطه با انتشار محدود اطلاعات فسخ کردند.

- رسانه های آمریکایی و صهیونیستی از جمله نیویورک تایمز، یو اس ای تودی، واشنگتن پست و جروزالیم پست به پوشش گسترده اخبار انتخابات ایران پرداختند.

- هزاران شهروند معترض در امان پایتخت اردن با برپایی تظاهراتی خواستار اصلاحات در کشور و مبارزه با فساد شدند.

- "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد که استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه با اسناد معتبر تایید نشده است.

- منابع امنیتی صبح امروز از درگیری های شدید در بنغازی خبر دادند/رئیس ستاد مشترک ارتش لیبی درباره به راه افتادن حمام خون در این شهر هشدار داد.

- پادشاه عربستان پس از دیدار یک هفته ای و غیر رسمی از مغرب این کشور را به مقصد ریاض ترک کرد.

- ارتش لیبی از کشته شدن 8 سرباز در شهر بنغازی خبر داد.

- "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا سفیر جدید آمریکا در آلمان را معرفی کرد.

- دانشگاهیان اسپانیا در اعتراض به سیاست ریاضت اقتصادی در این کشور به خیابان ها ریختند.