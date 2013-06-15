تصویر "اشلی کول" با سیگار منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کول 32 ساله در حال حاضر در تعطیلات تابستانی در لس آنجلس به سر می‌برد.

بر پایه گزارش سان، انتظار می‌رود که "خوزه مورینیو" واکنش سرسختانه‌ای نسبت به این حرکت کول از خود نشان دهد. این مربی پرتغالی سال گذشته و زمانی که "فابیو کوئنترائو" در جشن تولد 24 سالگی‌اش سیگار کشید، وی را برای مدتی از تیم اخراج کرد.

پیش از این عنوان شده بود که این بازیکن در کلوب‎های شبانه اقدام به این کار می‌کند اما این عکس در روز گرفته شده است.

یکی از دوستان کول اظهار داشت: "اشلی طی تعطیلات تابستانی سالیانه‌اش همواره به شدت سیگار می‌کشد. حتی بعضی از دوستانش به وی گفته‌اند که این رفتار احمقانه است."