  1. دانشگاه و فناوری
۲۵ خرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۰۵

تلاش محققان کشور برای تولید غشاهای جداکننده گاز

تلاش محققان کشور برای تولید غشاهای جداکننده گاز

پژوهشگران کشور درصدد هستند تا با استفاده از نوعی ماده معدنی غشاهایی برای جداسازی مولکولی گازها بدون پسماند تولید کنند که فناوری آن تنها در اختیار 4 کشور است.

سید فواد موسوی بعنوان مدیر پروژه غشاهای سرامیکی اولترافیلتراسیون در گفتگو با خبرنگار مهر از تلاش‌های شرکت نانو پی فناوران برای تولید غشاهای نانو فیلتراسیون خبر داد و گفت: در این پروژه درصدد هستیم تا با استفاده از زئولیت‌ها و جداکننده های مولکولی (Molecular Sieve) غشاهای سرامیکی تولید کنیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 150 نوع زئولیت وجود دارد، اظهار داشت: زئولیت‌ها موادی هستند که اندازه ذرات مشخصی دارند و می‌توانند جداسازی مولکولی را به صورت صد در صدی و بدون ایجاد هر گونه پسماند انجام دهند.

موسوی با اشاره به کاربردهای این نوع غشاها، خاطر نشان کرد: غشاهای زئولیتی برای جداسازی گازها به کاربرده می‌شود.

این محقق با تاکید بر اینکه در صنایع بزرگ نفت و گاز کشورهای پیشرو، هم اکنون از غشاهای زئولیتی برای جداسازی گازها از یکدیگر استفاده می‌‍‌شود، یادآور شد: استفاده از غشاهای زئولیتی با بالاترین بهره وری، ساده سازی فرآیندها و کاهش بسیار زیاد قیمت فرآوری‌ها با حداقل پسماند همراه بوده است.

وی تولید این نوع غشاها را جز فناوری‌های پیشرفته دانست و ادامه داد: هم اکنون دانش فنی تولید صنعتی این نوع غشاها در انحصار کشورهایی چون ژاپن، آمریکا و آلمان است.

موسوی با بیان اینکه تولید غشاهای زئولیتی در دستور کار قرار دارد، اضافه کرد: فاز مطالعاتی این نوع غشا انجام شده است و امیدواریم با وجود ریسک‌های موجود در بازار داخلی بتوانیم به زودی این جدا کننده را برای صنایع نفت و گاز عرضه کنیم.

کد مطلب 2076816

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