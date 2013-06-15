تداوم اجرای طرحهای ترافیکی مقابل وزارت کشور و فرمانداری

سرهنگ جمال بذرافشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تا پایان مراحل شمارش آرا و تجمیع آن و اعلام نهایی از سوی وزارت کشور تمهیدات ویژه ترافیکی و طرحهای ویژه 8 به اجرا در می آید. باتوجه به اینکه پلیس نیز اقدامات خود را برای هرچه باشکوه تر شدن انتخابات انجام داده است، طرح های ویژه ترافیکی پایتخت مقابل وزارت کشور،فرمانداری تهران و فرمانداری شمیرانات و ری ادامه داشته و امروز نیز به اجرا در می آید.

وی ادامه داد: ترافیک امروز در پایتخت روان بوده و هیچ مشکلی گزارش نشده است.

به گفته جانشین راهور تهران، ترافیک روز گذشته روان بوده و با همکاری خوب شهروندان هیچ مشکلی در خیابانهای شعب اخذ رای به وجود نیامد. ماموران راهور با حضور در مقابل شعب اخذ رای عبور و مرور و فعالیت اعضای ستاد انتخابات را تسهیل کردند.