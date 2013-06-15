طرح مشاوره ژنتیک در اردبیل اجرا می شود

رویا احمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این طرح در قالب مشاوره زوجین در آستانه ازدواج به منظور جلوگیری از بیمارهای ژنتیکی انجام می شود.

وی با بیان اینکه آگاهی پیش از ازدواج زوجین تاثیر قابل توجهی در کنترل بیماری های ژنتیکی دارد، اضافه کرد: مشاوره ژنتیک اطلاعات جامع از تمامی بیماری های ژنتیکی را به زوجین ارائه می کند.

احمدیان تاکید کرد: عمده مشکلات ژنتیکی در ازدواجهای فامیلی حادث می شود که توجه ویژه خانواده ها را می طلبد.

مدیر کل بهزیستی استان تصریح کرد: بسیاری از زوجین از بیماری های ژنتیکی اطلاع نیافته و تنها پس از ازدواج و تولد فرزندان پی به مشکل به وجود آمده می برند.

وی همچنین از اجرای طرح مشاوره قبل و بعد از ازدواج در مراکز مشاوره خبر داد و تاکید کرد: در حال حاضر آموزش دختران و پسران برای پذیرش مسئولیت زندگی مشترک یکی از مهمترین عوامل کاهش اختلافات خانوادگی محسوب می شود.

وی با تاکید به ضرورت کنترل آمار طلاق ادامه داد: پیشگیری از انتخاب فرد نامناسب برای زندگی مناسب تر از درمان اختلافات خانوادگی است.

احمدیان خواستار مشارکت شهروندان اردبیلی در اجرای این طرح شد و تاکید کرد: استفاده از خدمات مشاوره برای زوجین در آستانه ازدواج ضرورت ویژه دارد.