آراي نهايي انتخابات رياست جمهوري در شيروان اعلام شد/ روحاني در صدر

عبدالجواد توحيدي در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: از مجموع حدود 88 هزار رأی ماخوذه در انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري در شهرستان شيروان، حسن روحاني 35 هزار و 900 راي را به خود اختصاص داده و محمد باقر قاليباف نيز 34 هزار و 600 راي را كسب كرده است.

وي اظهار داشت: همچنين سعيد جليلي 9 هزار و 600 راي را از آن خود كرد و محسن رضايي نيز با سه هزار و 500 راي در رده بعدي قرار دارد.

به گفته توحيدي علي اكبر ولايتي با سه هزار و 300 راي در رده پنجم در اين شهرستان قرار دارد و محمد غرضي نيز با هزار و 50 راي در رده آخر قرار دارد.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار شیروان در ادامه عنوان كرد: در انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري و چهارمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا در اين شهرستان 182 شعبه و بیش از 350 صندوق برای اخذ آرای مردم پیش‌بینی شده بود.

وی اذعان داشت: بیش از سه هزار و 500 نفر نيز در روند اجرای برگزاری انتخابات با فرمانداری شهرستان شیروان همکاری مي كردند.

توحيدي افزود: ريز آراي كانديداهاي رياست جمهوري و نتايج انتخابات شوراهاي شهر و روستا در اين شهرستان تا ظهر شنبه اعلام مي شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان 168 هزار نفري شيروان به مركزيت شهر شيروان در شرق بجنورد؛ مرکز استان خراسان شمالي واقع شده است.

