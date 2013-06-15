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۲۵ خرداد ۱۳۹۲، ۹:۳۴

نوری در جمع خبرنگاران؛

اعلام نتایج ترکیبی از کل کشور است

اعلام نتایج ترکیبی از کل کشور است

مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور گفت: نتایج آرائی که اعلام می شود ترکیبی از کل کشور است و در هر مجموعه ای که شمارش تمام شود ما به همان نسبت آراء را اعلام می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حسنعلی نوری مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور، در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که روند اعلام نتایج انتخابات نسبت به دوره گذشته کند شده است گفت: اکنون روند اعلام نتایج طبیعی است. من در مورد دوره گذشته اطلاعی ندارم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا نتایجی که اعلام می شود مربوط به شهرستانها و یا حوزه های خاصی است گفت: رای ها ترکیبی از کل کشور است، آراء ماخوذه را در حوزه های انتخابیه و شعب جمع و جور می کنند و به سیستم می دهند، سیستم ترتیبی ندارد و در هر مجموعه ای که شمارش تمام شود، ما به همان نسبت اعلام می کنیم.

مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور درباره اعلام میزان مشارکت گفت: میزان مشارکت عمومی مردم را با نتایج نهایی انتخابات اعلام می کنیم.

نوری تصریح کرد: در تلاش هستیم هر چه زودتر نتایج را اعلام کنیم.

کد مطلب 2076836

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