مردم خراسان شمالي در دو حماسه عظيم خوش درخشيدند

به گزارش خبرگزاري مهر، محمود احمدي بيغش با صدور پیامی از حضور مردم این استان در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره شوراهای اسلامی قدردانی کرد.

وي در پیام خود آورده است: مسرورم و بر خود می بالم خدمتگزار مردمی هستم که در طول کمتر از یک سال در خلق دو حماسه عظیم و سرنوشت ساز سفر مقام معظم رهبری و انتخابات 24 خرداد خوش درخشیدند، براستی که نام و یاد آنان در تمام لحظات مایه فخر و مباهات اینجانب خواهد بود.

احمدي بيغش افزوده است: حمد و سپاس به درگاه خالقی که دولتمردان این عصر را در شرایطی قرار داد که مردم آن، بهترین، مومن ترین، آگاه ترین، آزاداندیش ترین و رهروترین هستند و چه دلیلی بر این ادعا محکم تر که بگوییم حماسه ساختند و حماسه ها خواهند ساخت.

استاندار خراسان شمالی در این پیام آورده است: به پاس قدردانی از این درک والا و خلق حماسه عظیم سیاسی، مراتب امتنان خود را از خانواده معظم و معزز شهدا، جانبازان، ایثارگران، بانوان، روحانیان، دانشجویان، فرهنگیان، احزاب و تشکل ها، نخبگان، اصناف و بازاریان، کشاورزان، اصحاب سختکوش رسانه، جوانان برومند بویژه رای اولی ها و آحاد مردم، که به معنای راستین کلمه با سلاح ایمان در روز 24 خرداد1392 با پاسداری از ارزشها، موجبات شادی روح ملکوتی امام (ره)، شهدا و سربلندی رهبر فرزانه انقلاب را رقم زدند، اعلام می دارم.