هفتمین عنوان از مجموعه «حکایت حضور» در انتظار چاپ است

محمدتقی اختیاری نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: هفتمین کتاب از مجموعه کتاب‌های «حکایت حضور»‌ هم مانند دیگر کتاب‌های این مجموعه، داستانی از یک تشرف به خدمت امام زمان(عج) است که برای یک فرد اتفاق می‌افتد و آن را در قالب داستان نوشته‌ام.

وی افزود: اصل داستان این کتاب که «باغ صاحبیه» نام دارد از کتاب «دارالسلام» مرحوم شیخ عراقی است که البته من یک برداشت آزاد از آن داشته‌ام. حجم این کتاب هم مانند دیگر کتاب‌های حکایت حضور است و مخاطبانش بیشتر، مخاطبان عام و از گروه سنی نوجوانان هستند.

این نویسنده ادامه داد: فضای این کتاب، با داستان‌های قبلی حکایت حضور متفاوت است و مربوط به یک کتابفروش در شهر نجف است که گرفتاری مالی دارد و مشکلات زندگی به او فشار زیادی می‌آورد. او یک باغ می‌خرد که می‌خواهد آن را برای امام زمان (عج) هزینه کند اما در تهیه هزینه‌ها و مخارج باغ، می‌ماند و با مشکل مالی روبرو می‌شود.

اختیاری گفت: این کتاب را بیش از دو سال است که به انتشارات مدرسه تحویل داده‌ام و تصویرگری آن هم انجام شده است ولی به دلیل مشکلاتی که این روزها، ناشران دیگر هم دارند انتشار آن تا این لحظه میسر نشده است.