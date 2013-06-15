برقراری نظم در زندانها و مراكز تأميني و تربيتي ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی همایون مجد روز شنبه ضمن بازدید از اردوگاه کار درمانی آراسنج قزوین حفظ نظم و امنيت را ضرورتی انکار ناپذير در فعاليت های زندان دانست و اظهارداشت: لازمه تحقق اهداف تامينی و تربيتی در زندان تبعيت از الگوی نظم و امنيت در تمام امور است.

مجد افزود: باز سازگاری اجتماعی، پیشگیری و اصلاح و تربیت در سایه برقراری نظم و امنیت امکان پذیر است و در این راستا وظیفه اصلی و مهم مسولان زندانها حفظ نظم و امنیت و سپس اصلاح و تربیت و جامعه پذیری زندانیان است.

سرهنگ مجد تصریح کرد: مسولان امنیتی زندانها باید ضمن رعایت همه حقوق زندانیان، با اقتدار فضای آرامی را برای تحقق کلیه برنامه های ابلاغی سازمان فراهم کنند.

این مسئول با اشاره به تاکید ریاست سازمان مبنی بر توسعه نظم و امنیت در زندانها، بر لزوم ایجاد نظم و اقتدار در سال جاری تاکید کرد و یادآورشد: باید نظم و انظباط هدفمند باشد و هدفمندی آن در تمامی فرایندهای زندانبانی قابل مشاهده و عملیاتی شود.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل زندانهای استان قزوین در ادامه برقراری نظم و امنیت در زندانها را از وظایف اصلی یگان حفاظت دانست و افزود: انجام کارهای اصلاحی و تربیتی فقط در سایه نظم و انضباط و امنیت امکان پذیر است لذا افق دید سازمان در ارتقاء نظم و امنیت در زندانها، در دستور کار قرار دارد.

سرهنگ مجد بیان کرد: حجم کار در مجموعه زندانها را بسیار بالاست و انسان سازی در درون زندانها در پشت دیوارهای بلند و در جایی که نهادهای خانواده و مدرسه ناتوان بوده‌اند کار بسیار مشکلی است لذا در زندانها کار جمعی است و حضور نیروهای یگان حفاظت سبب تقویت این مجموعه می شود.

وی در ادامه با اشاره به نقش مهم فرماندهی در یگان حفاظت خاطرنشان کرد: انتظار ما از فرماندهی یگان حفاظت زندان، تدبیر، تلاش، پیگیری و نظارت است لذا داشتن روحیه تعامل و همدلی با مجموعه نیروی انتظامی بهتر می تواند ما را در انجام ماموریتهای سازمان یاری کند.

سرهنگ مجد بهره گیری مطلوب از امکانات موجود را زمینه رشد فعالیت ها و تعالی اهداف نظام اصلاحی و تربیتی دانست و کارکنان زندان را بر اهتمام بیشتر در این حوزه ترغیب کرد.

وی همچنین گفت: تلاش در جهت افزایش آگاهی و توانمندیهای فکری و ذهنی، برگزاری کلاسهای آموزشی و غنی سازی اوقات فراغت زندانیان به منظور سلب موقعیت از مددجو در جهت ارتکاب اعمال ناهنجار مهمترین راه حفظ امنیت و برقراری نظم در زندانهاست و حفظ نظم و امنیت به تغییر در نگرش و اندیشه ها بستگی دارد.