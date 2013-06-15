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۲۵ خرداد ۱۳۹۲، ۱۰:۰۸

امینی‌زاده:

نتایج شورای شهر شهربابک اعلام شد/پایان شمارش آراء

نتایج شورای شهر شهربابک اعلام شد/پایان شمارش آراء

شهربابک - خبرگزاری مهر: فرماندار شهربابک از پایان شمارش آراء شعب اخذ رای شورای شهر شهربابک خبر داد.

سیف‌الله امینی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره اینکه شمارش آراء شعب صندوق اخذ رای شورای شهر در شهربابک به پایان رسیده است، اظهار داشت: احمد یوسفی پنج هزار و 693 رای، سید وحید بنی‌فاطمی پنج هزار و 450 رای، محمد محمودی پنج هزار و 422 رای، منصوره شکیبا پنج هزار و 382 رای، عباس احمدیان چهار هزار و 882 رای، احمد ابراهیمی چهار هزار و  448 رای و سیدحسن حسینی چهار هزار و 324 رای را کسب کردند.

وی گفت: در طول برگزاری انتخابات هیچ مشکل امنیتی در شهربابک نداشتیم و انتخابات در آرامش کامل برگزار شد.

این مسئول ادامه داد: ملت ایران در انتخابات حماسه ای دشمن شکن خلق کرده و باعث عزت و اقتدار بیشتر نظام شدند.

امینی زاده حضور مردم شهربابک در انتخابات را نیز پرشور عنوان کرد و افزود: این مشارکت عظیم در واقع لبیکی دیگر به رهبر معظم انقلاب است.

وی گفت: دشمنان ناباورانه حماسه آفرینی مردم ایران را به نظاره نشسته اند و در واقع این حرکت افتخارآفرین ملت ایران یک پیروزی بزرگ محسوب می شود.

کد مطلب 2076847

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