نتایج شورای شهر شهربابک اعلام شد/پایان شمارش آراء

سیف‌الله امینی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره اینکه شمارش آراء شعب صندوق اخذ رای شورای شهر در شهربابک به پایان رسیده است، اظهار داشت: احمد یوسفی پنج هزار و 693 رای، سید وحید بنی‌فاطمی پنج هزار و 450 رای، محمد محمودی پنج هزار و 422 رای، منصوره شکیبا پنج هزار و 382 رای، عباس احمدیان چهار هزار و 882 رای، احمد ابراهیمی چهار هزار و 448 رای و سیدحسن حسینی چهار هزار و 324 رای را کسب کردند.

وی گفت: در طول برگزاری انتخابات هیچ مشکل امنیتی در شهربابک نداشتیم و انتخابات در آرامش کامل برگزار شد.

این مسئول ادامه داد: ملت ایران در انتخابات حماسه ای دشمن شکن خلق کرده و باعث عزت و اقتدار بیشتر نظام شدند.

امینی زاده حضور مردم شهربابک در انتخابات را نیز پرشور عنوان کرد و افزود: این مشارکت عظیم در واقع لبیکی دیگر به رهبر معظم انقلاب است.

وی گفت: دشمنان ناباورانه حماسه آفرینی مردم ایران را به نظاره نشسته اند و در واقع این حرکت افتخارآفرین ملت ایران یک پیروزی بزرگ محسوب می شود.