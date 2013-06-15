  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۵ خرداد ۱۳۹۲، ۱۰:۰۱

مهار آتش سوزی در انبار بزرگ چوب

مهار آتش سوزی در انبار بزرگ چوب

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران از مهار آتش سوزی گسترده در انبار بزرگ چوب در جنوب غرب تهران خبر داد.

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت 22:18 دیشب آتش سوزی گسترده ای در یک انبار چوب و جعبه در چهاردانگه شهرک گلشهر به سازمان آتش نشانی اطلاع داده شد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران افزود: در ادامه آتش نشانان سه ایستگاه به همراه آتش نشانان چهاردانگه در محل حاضر شدند. با توجه به وسعت آتش سوزی 7 تانکر بزرگ آب نیز به محل منتقل شد.

وی افزود: در بررسیهای اولیه مشخص شد این انبار به مساحت 20 هزار متر مربع مملو از چوب بود که در برخی جاها ارتفاع چوب انبار شده به 20 متر می رسید. 5 هزار متر از این انبار شعله ور بود و هر لحظه شدت آتش سوزی بیشتر می شد.

ملکی ادامه داد: آتش نشانان بلافاصله به مهار آتش پرداخته و از سرایت آن جلوگیری کردند. سرانجام نیز ساعت 1:10 عملیات بدون مصدوم اما با خسارت مالی بالا به پایان رسید.

 

 

کد مطلب 2076851

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها