مهار آتش سوزی در انبار بزرگ چوب

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت 22:18 دیشب آتش سوزی گسترده ای در یک انبار چوب و جعبه در چهاردانگه شهرک گلشهر به سازمان آتش نشانی اطلاع داده شد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران افزود: در ادامه آتش نشانان سه ایستگاه به همراه آتش نشانان چهاردانگه در محل حاضر شدند. با توجه به وسعت آتش سوزی 7 تانکر بزرگ آب نیز به محل منتقل شد.

وی افزود: در بررسیهای اولیه مشخص شد این انبار به مساحت 20 هزار متر مربع مملو از چوب بود که در برخی جاها ارتفاع چوب انبار شده به 20 متر می رسید. 5 هزار متر از این انبار شعله ور بود و هر لحظه شدت آتش سوزی بیشتر می شد.

ملکی ادامه داد: آتش نشانان بلافاصله به مهار آتش پرداخته و از سرایت آن جلوگیری کردند. سرانجام نیز ساعت 1:10 عملیات بدون مصدوم اما با خسارت مالی بالا به پایان رسید.