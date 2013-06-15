اعضای شورای شهر بابل مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، از مجموع 243 هزار و 790 رای ماخوذه نتایج زیر بدست آمده است.

بر این اساس سیف الله علی نیا، علی اصغر حسن نتاج، محمد علی عباسی، فرامرز ابوالحسنی به ترتیب با 15 هزار و 479 رای، 12 هزار و 182 رای، 12 هزار و 86 رای و 11 هزار و 935 رای در ردیف نفرات اول تا چهارم شورای اسلامی شهر بابل قرار دارند.

مرمر فیروزه پور، جلال نورالله زاده، جعفر واثقی، محمد حسین منصف، علی شکری پور و جواد خان پور به ترتیب با 11 هزار و 152، 9 هزار و 700، هشت هزار و 713، هفت هزار و 900، هفت هزار و 774 و شش هزار و هشتصد رای در مرتبه های پنجم تا دهم قرار گرفتند.

جعفر آقاجان پور، حسن احمدزاده و مهدی کاشی هر کدام با شش هزار و 692 رای، شش هزار و 777 و شش هزار و 645 رای در لیست سیزده نفره شورای اسلامی شهر بابل در دوره چهام قرار دارند.

شهر بابل یکی از پرجمعیت ترین شهرهای مازندران است.