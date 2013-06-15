ملت ایران حماسه ای بی نظیر خلق کرد/ادامه شمارش آراء در کرمان

جواد کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شمارش آراء همچنان در کرمان ادامه داد و دست اندرکاران امر تمام دقت را برای شمارش آراء به کار گرفته اند.

وی ادامه داد: انتخابات مظهر تجلی اراده ملت است و مردم ایران با حضوری که روز گذشته در پای صندوق های رای داشتند عشق و ارادت خود به ولی فقیه و نظام را به منصه ظهور گذاشتند.

کمالی با اشاره به اینکه انتخابات در کرمان به بهترین شکل ممکن برگزار شد گفت: باید قدردان این ملت باشیم که همیشه حمایت خود را از نظام نشان داده اند.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمان همچنین از دست اندرکاران برگزاری انتخابات در کرمان تشکر کرد و افزود: نتایج شمارش آراء به محض اتمام به اطلاع مردم خواهد رسید.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمان یادآور شد: اولویت شمارش آراء با انتخابات ریاست جمهوری است.