احمد سالک نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به انتخاب روحانی به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم گفت: با توجه به سابقه ای که من دارم، برداشتم این است که با توجه به اینکه من و آقای روحانی با هم در کمیسیون امنیت ملی بودیم وی شخصیت مستقل، عالم و دانشمند با تجربیات بسیاری است که مطمئن هستم شعار اعتدال وی در عمل محقق می شود.

سالک با تاکید بر اینکه جامعه در شرایط کنونی نیاز به آرامش دارد که با انتخاب روحانی این امر محقق شد، افزود: روحانی با اینکه با هاشمی کار می کرد نسبت به رهبری تبعیت محض داشت، تصورم این است این انتخاب مردم می تواند موجب وحدت و یکپارچگی در جامعه شود.