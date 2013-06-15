مردم استان زنجان در صحنه انتخابات 24 خردادحماسه ای بزرگ آفريدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علي خاتمي و محمد رئوفي ن‍ژاد در بيانيه مشترك خود آورده اند: انقلاب بزرگ اسلامی ايران با رهبری عالمانه حضرت امام خمينی(ره) و با الهام از انديشه های ناب اسلامی، جلوه ای از نور و حقانيت اسلام عزيز را به جهان تاباند و بيداری اسلامی را پايه ريزی کرد و الگويی را برای مستضعفين و محرومين جهان شکل داد.



اين بيانيه يادآور مي شود: در سالی که رهبر معظم انقلاب اسلامی، حماسه سياسی و اقتصادی را بر آن لقب نهادند و در حساس ترين و پربارترين شرايطی که انقلاب اسلامی در آن به سر می برد، امتحان بزرگی توسط مردمان حماسه ساز و هميشه در صحنه ايران اسلامی ايجاد شد که نشان از عزم راسخ و جهادگونه دليران اين سرزمين در مقابل دسيسه ها و طرح های شوم استکبار بود.



حجت الاسلام خاتمي و محمد رئوفي نژاد در اين بيانيه افزودند: موج مخالفت ها و تهديدهای پوشالی استکبار با ملت شريف ايران چيزی جز ناکامی و ذلت برای آنان در پی نداشت و حضور گسترده مردم در پای صندوق ها، اتمام حجتی بود با مخالفان انقلاب اسلامی که ايران و ايرانی همواره از آرمانهای ارزشی خود کوتاه نخواهد آمد.



نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه زنجان و استاندار زنجان در این بیانیه آورده اند: ملت سلحشور ايران اسلامی بخصوص مردم شهيدپرور استان زنجان بار ديگر با مشارکت گسترده و بی نظير خود در انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوری و چهارمين دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در 24 خرداد ماه سال حماسه سياسی و اقتصادی، حماسه ای بزرگ آفريده و ثابت نمودند پشتيبان نظام و آرمانهای بلند رهبر کبير انقلاب و رهنمودهای مقام معظم رهبری هستند.



در اين بيانيه مشترك عنوان شده است: ضمن سپاس و قدردانی از مردم ولايتمدار خطه غواصان دريادل، توفيق روزافزون را از درگاه خداوند متعال برای اين ديار و مردمانش آرزومنديم.